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Роспатент запустил сервис для упрощенной регистрации товарных знаков - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Роспатент запустил сервис для упрощенной регистрации товарных знаков
Роспатент запустил сервис для упрощенной регистрации товарных знаков - 26.02.2025, ПРАЙМ
Роспатент запустил сервис для упрощенной регистрации товарных знаков
Роспатент и цифровая платформа МСП запустили новый сервис для бизнеса, благодаря которому представители малого и среднего предпринимательства смогут... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:06+0300
2025-02-26T09:06+0300
экономика
бизнес
россия
роспатент
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Роспатент и цифровая платформа МСП запустили новый сервис для бизнеса, благодаря которому представители малого и среднего предпринимательства смогут регистрировать свой товарный знак, сообщили в Роспатенте. "Роспатент развивает цифровую инфраструктуру для разработчиков и бизнеса, чтобы упростить и ускорить работу с интеллектуальной собственностью и нематериальными активами", - сказал глава ведомства Юрий Зубов. Он добавил, что помимо регистрации товарного знака, Роспатент также планирует предоставлять госуслуги для возможности права использования товарного знака по лицензионному договору и продления срока действия исключительного права. Уточняется, что пользователь цифровой платформы может получить пошаговую инструкцию, что именно ему нужно делать для регистрации товарного знака в отношении выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Регистрация будет проходить в упрощенном режиме: для этого не нужно будет переходить на другие различные ссылки, так как вся необходимая информация указана на самой платформе. В дальнейшем появится возможность отслеживать статус рассмотрения заявки в Роспатенте, также планируется добавить различные механизмы по защите и использованию товарного знака вплоть до реализации права на его применение по франшизе.
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бизнес, россия, роспатент
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
09:06 26.02.2025
 
Роспатент запустил сервис для упрощенной регистрации товарных знаков

Роспатент запустил цифровой сервис для упрощенной регистрации товарных знаков

© РИА Новости#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Роспатент и цифровая платформа МСП запустили новый сервис для бизнеса, благодаря которому представители малого и среднего предпринимательства смогут регистрировать свой товарный знак, сообщили в Роспатенте.
"Роспатент развивает цифровую инфраструктуру для разработчиков и бизнеса, чтобы упростить и ускорить работу с интеллектуальной собственностью и нематериальными активами", - сказал глава ведомства Юрий Зубов.
Он добавил, что помимо регистрации товарного знака, Роспатент также планирует предоставлять госуслуги для возможности права использования товарного знака по лицензионному договору и продления срока действия исключительного права.
Уточняется, что пользователь цифровой платформы может получить пошаговую инструкцию, что именно ему нужно делать для регистрации товарного знака в отношении выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Регистрация будет проходить в упрощенном режиме: для этого не нужно будет переходить на другие различные ссылки, так как вся необходимая информация указана на самой платформе.
В дальнейшем появится возможность отслеживать статус рассмотрения заявки в Роспатенте, также планируется добавить различные механизмы по защите и использованию товарного знака вплоть до реализации права на его применение по франшизе.
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