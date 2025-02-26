https://1prime.ru/20250226/rospatent-855261289.html

Роспатент запустил сервис для упрощенной регистрации товарных знаков

Роспатент запустил сервис для упрощенной регистрации товарных знаков - 26.02.2025, ПРАЙМ

Роспатент запустил сервис для упрощенной регистрации товарных знаков

Роспатент и цифровая платформа МСП запустили новый сервис для бизнеса, благодаря которому представители малого и среднего предпринимательства смогут... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T09:06+0300

2025-02-26T09:06+0300

2025-02-26T09:06+0300

экономика

бизнес

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роспатент

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Роспатент и цифровая платформа МСП запустили новый сервис для бизнеса, благодаря которому представители малого и среднего предпринимательства смогут регистрировать свой товарный знак, сообщили в Роспатенте. "Роспатент развивает цифровую инфраструктуру для разработчиков и бизнеса, чтобы упростить и ускорить работу с интеллектуальной собственностью и нематериальными активами", - сказал глава ведомства Юрий Зубов. Он добавил, что помимо регистрации товарного знака, Роспатент также планирует предоставлять госуслуги для возможности права использования товарного знака по лицензионному договору и продления срока действия исключительного права. Уточняется, что пользователь цифровой платформы может получить пошаговую инструкцию, что именно ему нужно делать для регистрации товарного знака в отношении выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Регистрация будет проходить в упрощенном режиме: для этого не нужно будет переходить на другие различные ссылки, так как вся необходимая информация указана на самой платформе. В дальнейшем появится возможность отслеживать статус рассмотрения заявки в Роспатенте, также планируется добавить различные механизмы по защите и использованию товарного знака вплоть до реализации права на его применение по франшизе.

https://1prime.ru/20240821/patent-851031219.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент