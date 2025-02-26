https://1prime.ru/20250226/rosselhozbank-855258485.html

В Россельхозбанке рассказали, сколько россиян едят за раз пельмени

В Россельхозбанке рассказали, сколько россиян едят за раз пельмени - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Россельхозбанке рассказали, сколько россиян едят за раз пельмени

Порядка 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, для такого же числа "десяточка" является нормой, а 4% считают свои возможности безграничными, рассказали РИА | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T05:46+0300

2025-02-26T05:46+0300

2025-02-26T05:46+0300

экономика

общество

москва

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855258485.jpg?1740538008

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Порядка 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, для такого же числа "десяточка" является нормой, а 4% считают свои возможности безграничными, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "Оптимальная порция для 41% россиян – не более 20 пельменей. "Мой стандарт – десяточка", – считают 39%. Ещё 13% готовы осилить и 30 пельменей за раз. Лишь 3% могут справиться с тарелкой из 40 пельменей, зато 4% считают свои возможности безграничными", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,6 тысячи россиян. Отмечается, что сметана является любимой приправой у каждого второго любителя блюда. С маслом пельмени едят 13%, а каждый десятый предпочитает кетчуп. В свою очередь 6% считают, что вкус пельменей нельзя перебивать ничем и есть их надо без добавок. В вопросе о том, что лучше – традиционные русские пельмени или их "братья" из кухонь других народов мира – пельмени уверенно одержали верх с результатом 53%. Ближе всех к ним грузинские хинкали с 15% голосов. На бурятские и тувинские буузы (позы) пришлось 3% ответов, на итальянские равиоли – 2%, ещё меньше набрали китайские баоцзы. По подсчетам аналитиков, самостоятельно лепят пельмени 40% жителей страны. Чуть больше – 45% – покупают их в магазинах, а уже 15% приобретают у фермеров, в том числе и онлайн.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, россельхозбанк