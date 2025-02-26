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В Россельхозбанке рассказали, сколько россиян едят за раз пельмени - 26.02.2025, ПРАЙМ
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В Россельхозбанке рассказали, сколько россиян едят за раз пельмени
В Россельхозбанке рассказали, сколько россиян едят за раз пельмени - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Россельхозбанке рассказали, сколько россиян едят за раз пельмени
Порядка 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, для такого же числа "десяточка" является нормой, а 4% считают свои возможности безграничными, рассказали РИА | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T05:46+0300
2025-02-26T05:46+0300
экономика
общество
москва
россельхозбанк
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Порядка 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, для такого же числа "десяточка" является нормой, а 4% считают свои возможности безграничными, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "Оптимальная порция для 41% россиян – не более 20 пельменей. "Мой стандарт – десяточка", – считают 39%. Ещё 13% готовы осилить и 30 пельменей за раз. Лишь 3% могут справиться с тарелкой из 40 пельменей, зато 4% считают свои возможности безграничными", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,6 тысячи россиян. Отмечается, что сметана является любимой приправой у каждого второго любителя блюда. С маслом пельмени едят 13%, а каждый десятый предпочитает кетчуп. В свою очередь 6% считают, что вкус пельменей нельзя перебивать ничем и есть их надо без добавок. В вопросе о том, что лучше – традиционные русские пельмени или их "братья" из кухонь других народов мира – пельмени уверенно одержали верх с результатом 53%. Ближе всех к ним грузинские хинкали с 15% голосов. На бурятские и тувинские буузы (позы) пришлось 3% ответов, на итальянские равиоли – 2%, ещё меньше набрали китайские баоцзы. По подсчетам аналитиков, самостоятельно лепят пельмени 40% жителей страны. Чуть больше – 45% – покупают их в магазинах, а уже 15% приобретают у фермеров, в том числе и онлайн.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , москва, россельхозбанк
Экономика, Общество , МОСКВА, Россельхозбанк
05:46 26.02.2025
 
В Россельхозбанке рассказали, сколько россиян едят за раз пельмени

Россельхозбанк: около 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Порядка 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, для такого же числа "десяточка" является нормой, а 4% считают свои возможности безграничными, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Оптимальная порция для 41% россиян – не более 20 пельменей. "Мой стандарт – десяточка", – считают 39%. Ещё 13% готовы осилить и 30 пельменей за раз. Лишь 3% могут справиться с тарелкой из 40 пельменей, зато 4% считают свои возможности безграничными", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,6 тысячи россиян.
Отмечается, что сметана является любимой приправой у каждого второго любителя блюда. С маслом пельмени едят 13%, а каждый десятый предпочитает кетчуп. В свою очередь 6% считают, что вкус пельменей нельзя перебивать ничем и есть их надо без добавок.
В вопросе о том, что лучше – традиционные русские пельмени или их "братья" из кухонь других народов мира – пельмени уверенно одержали верх с результатом 53%. Ближе всех к ним грузинские хинкали с 15% голосов. На бурятские и тувинские буузы (позы) пришлось 3% ответов, на итальянские равиоли – 2%, ещё меньше набрали китайские баоцзы.
По подсчетам аналитиков, самостоятельно лепят пельмени 40% жителей страны. Чуть больше – 45% – покупают их в магазинах, а уже 15% приобретают у фермеров, в том числе и онлайн.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАРоссельхозбанк
 
 
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