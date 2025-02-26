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Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау

Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау - 26.02.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посетит РФ с государственным визитом. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:47+0300

2025-02-26T00:47+0300

2025-02-26T00:47+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посетит РФ с государственным визитом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Гвинеи-Бисау. Дипломатические отношения между СССР и Республикой Гвинея-Бисау (РГБ) установлены 6 октября 1973 года. В июне 1998 года в связи с внутренним вооруженным конфликтом в Бисау посольство России временно приостановило свою работу. Деятельность диппредставительства была возобновлена в 2001 году. На протяжении всего времени становления Бисайского государства, борьбы за независимость и после, между Советским Союзом, а затем Россией и Гвинеей-Бисау складывались дружеские отношения. В 1960-х годах СССР оказывал поддержку повстанческому движению в Гвинее-Бисау, на тот момент португальской колонии, против колониальной администрации. В советский период важным направлением экономического сотрудничества была энергетика. При содействии СССР в РГБ было построено пять дизельных электростанций общей мощностью свыше пяти тысяч кВт. Ощутимым явился вклад (фактически безвозмездный) в дело обороноспособности РГБ. Оказывалась гуманитарная помощь. В конце 1960-х годов начался советский рыбный промысел в водах Гвинеи-Бисау. Он получил наибольшее развитие в 1980-е годы, когда советским флотом ежегодно добывалось более 100 тысяч тонн рыбы. Однако с распадом СССР экономические связи были практически прекращены, так же как и работа в этой стране российских геологов, врачей, преподавателей, военных специалистов. В настоящее время российско-бисайские отношения развиваются поступательно, поддерживается заинтересованный политико-дипломатический диалог. 23-24 октября 2019 года бисайская делегация во главе с министром внутренних дел РГБ Джулиано Фернандешем приняла участие в работе экономического форума и саммита "Россия – Африка" в Сочи, "на полях" которого было подписано межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов. 25 октября 2022 года Россию посетил президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждалось развитие российско-бисайских отношений, актуальная региональная и международная проблематика, взаимодействие Российской Федерации с ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), включая подготовку ко второму саммиту Россия – Африка в 2023 году. Это была первая встреча лидеров двух государств за почти полувековую историю дипломатических отношений. 27-28 июля 2023 года президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во главе делегации своей страны принял участие в саммите "Россия – Африка", проходившем в Санкт-Петербурге. 29 июля того же года состоялась встреча Владимира Путина и Умару Сисоку Эмбало. В ходе переговоров лидеры двух государств затронули такие темы, как улучшение показателей товарооборота, развитие сотрудничества в области подготовки кадров, перспективы участия России в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство и рыболовство. 9 мая 2024 года президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало стал почетным гостем на Параде Победы на Красной площади в Москве. Он также принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В этот же день Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. В рамках визита в Россию Умару Сисоку Эмбало также посетил Татарстан и Чечню. 23 января 2025 года состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах в Москве в мае 2024 года, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Развивается сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств. 24 марта 2021 года представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе рабочего визита был принят президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало и вице-премьером страны Соарешем Самбу. Состоялись также встречи с министром обороны Санджи Фати, а также с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлой Барбозой. 17-19 октября 2021 года Россию с рабочим визитом посетила министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карла Барбоза. По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали Меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау о политических консультациях. 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии ГА ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Осуществляется межпарламентское взаимодействие. 1-3 июля 2019 года председатель Национальной народной ассамблеи Гвинеи-Бисау Сиприану Кассама принял участие во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма" и Международной парламентской конференции "Россия – Африка" в Москве, "на полях" которых состоялась его встреча с заместителем председателя Государственной Думы РФ Ольгой Тимофеевой. 19-20 марта 2023 года в Москве прошла II Международная парламентская конференция "Россия – Африка", участие в которой принял председатель Национальной народной ассамблеи Республики Гвинея-Бисау Сиприану Кассама. 20 марта состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Сиприану Кассамы, по итогам которой было принято решение о формировании группы дружбы для профессионального обсуждения на межпарламентском уровне вопросов, волнующих две страны. Ведется сотрудничество по линии министерств и ведомств. 13 февраля 2024 года состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова с министром природных ресурсов Республики Гвинея-Бисау Маламом Самбу, в ходе которой обсуждалось двустороннее сотрудничество в области геологии и недропользования. В апреле 2015 года министр юстиции РГБ Кармелита Переш приняла участие во второй Московской антинаркотической министерской конференции, "на полях" которой с ФСКН России было подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 25-26 июня 2019 года делегация министерства национальной обороны Гвинеи-Бисау, во главе с министром национальной обороны Эдуарду Коштой Санья, приняла участие в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019". "На полях" МВТФ состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между оборонными ведомствами России и Гвинеи-Бисау. В августе 2020 года делегация Гвинея-Бисау во главе с министром обороны Республики Санджи Фати вновь приняла участие в Международном военно-техническом форуме "Армия". В рамках форума состоялись переговоры заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с Санджи Фати, в ходе которых особое внимание было уделено вопросам оказания российскими военными специалистами содействия в строительстве национальных вооруженных сил Гвинеи-Бисау. Позиции Москвы и Бисау по большинству актуальных тем мировой и африканской политики близки или совпадают, включая формирование многополярного мироустройства при центральной координирующей роли ООН, противодействие международному терроризму, другим глобальным угрозам современности. Реализуется конструктивное сотрудничество в ООН и в других многосторонних форматах. Гвинея-Бисау рассчитывает на углубление сотрудничества с БРИКС, а также заинтересована в расчетах в национальных валютах при торговле с РФ. В марте 2024 года Россия списала Гвинее-Бисау 26,6 миллиона долларов долга. Как уточняется, 25,122 миллиона долларов Россия предоставляла ранее в качестве кредитов, а 1,517 миллиона долларов будут списаны за аренду площадей, предоставленных управлением министерства иностранных дел. На долг за аренду с 1 января 2010 года начислялись проценты по ставке 2% годовых. Отмечается, что гвинейская сторона не будет выплачивать кредиты и проценты по ним, а также 38% долга по аренде. Оставшиеся 62% долга за аренду будут выплачиваться в соответствии с графиком, предусмотренным в соглашении. Торгово-экономические отношения России и Гвинеи-Бисау развиты слабо. В 2021 году объем двусторонней торговли составил более 141 тысячи долларов и был представлен только российским экспортом, основу которого составили фармацевтическая продукция, электрические машины и оборудование. Определенные перспективы имеются в разведке и разработке запасов минерального сырья, рыболовстве, энергетике, гражданском строительстве. В мае 2024 года стало известно о намерении компании "Русал" построить железную дорогу и порт в Гвинее-Бисау. Транспортная артерия соединит страну с Мали, Буркина-Фасо и Нигером, не имеющими выхода к морю. Кроме того, российская компания уже заключила с республикой еще один контракт. В его рамках "Русал" должен приступить к разведке бокситов в районе Боэ. По данным правительства западноафриканской страны, запасы в регионе превышают 113 млн тонн. В 2001 году были подписаны Соглашение в области рыболовства и протокол об условиях возобновления промысла российскими рыболовными судами в исключительной экономической зоне РГБ. В апреле 2011 года было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Гвинеи-Бисау о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. В августе 2024 года из Калининграда стартовала Большая африканская экспедиция (БАЭ), которая продлится до начала 2026 года. Экспедиция проводится на двух научно-исследовательских судах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) — "Атлантида" и "Атлантниро". Всего ученые исследуют прибрежные зоны 18 стран. С 1 по 13 февраля 2025 года научно-исследовательское судно "Атлантида" работало в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау. Исследователи провели тралово-акустическую съемку для оценки биомассы и численности мелких пелагических видов рыб, собрали пробы для изучения видового состава фито-, зоо-, ихтиопланктона. Последняя оценка запасов рыб в зоне Гвинеи-Бисау проводилась в 2013 году. Экспедиционные исследования в этом районе возобновлены по действующему межправительственному соглашению между РФ и Республикой Гвинеей-Бисау о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, подписанному в апреле 2011 года. По данным на 2021 год в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау промысел вели пять российских рыболовецких траулеров. Поддерживаются отношения в области образования. Более пяти тысяч бисайцев получили образование в России по гражданским специальностям и более трех тысяч – по военным специальностям. В 2023 году Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75. В ноябре 2016 года между Университетом имени Амилкара Кабрала (УАК) и Аграрно-технологическим институтом Российского университета дружбы народов (РУДН) был подписан Меморандум о сотрудничестве. В РГБ действует Ассоциация выпускников советских и российских учебных заведений "Союз". На базе созданного в 2008 году инициативной группой студентов РУДН Центра образования и распространения русского языка и культуры имени А.С. Пушкина ежегодно проходят обучение русскому языку более 50 бисайцев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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