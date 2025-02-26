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В России выросли зарплаты для соискателей подросткового возраста - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/rossija-855257339.html
В России выросли зарплаты для соискателей подросткового возраста
В России выросли зарплаты для соискателей подросткового возраста - 26.02.2025, ПРАЙМ
В России выросли зарплаты для соискателей подросткового возраста
Средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста в России за год выросли на 71%, говорится в исследовании платформы "Авито Работа" для РИА... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T04:16+0300
2025-02-26T04:16+0300
экономика
бизнес
общество
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста в России за год выросли на 71%, говорится в исследовании платформы "Авито Работа" для РИА Новости, выполненном путем изучения размещенных на ресурсе вакансий. Эксперты проанализировали, как менялись средние предлагаемые зарплаты для соискателей от 16 лет в январе этого и прошлого года. "В условиях дефицита кадров российские работодатели активно расширяют круг поиска соискателей, обращая внимание на молодых кандидатов. По данным платформы, новым сотрудникам этого возраста стали предлагать на 71% больше, чем год назад. В январе 2025 года трудоустроенные подростки могли рассчитывать в среднем на 52 286 рублей в месяц при фиксированном графике", - выяснили аналитики. Наиболее активно молодежь стали искать в сфере доставки. В январе этого года работодатели опубликовали на 94% больше предложений о работе курьером, доступных для кандидатов от 16 лет, а средняя предлагаемая зарплата на этой позиции достигла 71 115 рублей в месяц. Эта профессия остается одной из самых доступных для молодежи, не требующей специальной квалификации. При этом в объявлениях работодатели зачастую указывают вилку заработка с учетом максимальных возможных значений: фактический доход курьеров зависит от количества заказов, чаевых, продолжительности смен, региона работы и других факторов. Активнее стали нанимать подростков в почтальоны. Эта профессия не требует долгого обучения, в связи с чем молодые сотрудники могут совмещать рабочие смены с учебой. Спрос на эту позицию увеличился на 45% за год, а соискатели в январе этого года могли рассчитывать в среднем на 2000 рублей за смену. Кроме того, для кандидатов от 16 лет стало на 33% больше предложений о работе фотографом. Компании часто привлекают представителей "цифрового поколения" для создания качественного и вовлекающего контента - например, на сайт или в соцсети бренда. При фиксированном графике работы соискателям предлагали в среднем 23 616 рублей в месяц. В основном работодатели ищут молодежь на массовые линейные специальности, где ощущается наибольший дефицит кадров. Как правило, эти профессии не требуют специфических знаний и навыков, поэтому порог вхождения профессии низкий. Это позволяет нанимать молодых кандидатов 16-18 лет, обучать их на месте и вводить в рабочие процессы с учетом ограничений для таких соискателей. Согласно законодательству, рабочее время сотрудников от 16 до 18 лет ограничено семью часами в день и 35 часами в неделю, а при совмещении работы с учебой продолжительность рабочей смены сокращается до четырех часов в день.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, общество
Экономика, Бизнес, Общество
04:16 26.02.2025
 
В России выросли зарплаты для соискателей подросткового возраста

"Авито Работа": зарплаты для подросткового возраста в России выросли на 71%

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста в России за год выросли на 71%, говорится в исследовании платформы "Авито Работа" для РИА Новости, выполненном путем изучения размещенных на ресурсе вакансий.
Эксперты проанализировали, как менялись средние предлагаемые зарплаты для соискателей от 16 лет в январе этого и прошлого года. "В условиях дефицита кадров российские работодатели активно расширяют круг поиска соискателей, обращая внимание на молодых кандидатов. По данным платформы, новым сотрудникам этого возраста стали предлагать на 71% больше, чем год назад. В январе 2025 года трудоустроенные подростки могли рассчитывать в среднем на 52 286 рублей в месяц при фиксированном графике", - выяснили аналитики.
Наиболее активно молодежь стали искать в сфере доставки. В январе этого года работодатели опубликовали на 94% больше предложений о работе курьером, доступных для кандидатов от 16 лет, а средняя предлагаемая зарплата на этой позиции достигла 71 115 рублей в месяц. Эта профессия остается одной из самых доступных для молодежи, не требующей специальной квалификации. При этом в объявлениях работодатели зачастую указывают вилку заработка с учетом максимальных возможных значений: фактический доход курьеров зависит от количества заказов, чаевых, продолжительности смен, региона работы и других факторов.
Активнее стали нанимать подростков в почтальоны. Эта профессия не требует долгого обучения, в связи с чем молодые сотрудники могут совмещать рабочие смены с учебой. Спрос на эту позицию увеличился на 45% за год, а соискатели в январе этого года могли рассчитывать в среднем на 2000 рублей за смену.
Кроме того, для кандидатов от 16 лет стало на 33% больше предложений о работе фотографом. Компании часто привлекают представителей "цифрового поколения" для создания качественного и вовлекающего контента - например, на сайт или в соцсети бренда. При фиксированном графике работы соискателям предлагали в среднем 23 616 рублей в месяц.
В основном работодатели ищут молодежь на массовые линейные специальности, где ощущается наибольший дефицит кадров. Как правило, эти профессии не требуют специфических знаний и навыков, поэтому порог вхождения профессии низкий. Это позволяет нанимать молодых кандидатов 16-18 лет, обучать их на месте и вводить в рабочие процессы с учетом ограничений для таких соискателей. Согласно законодательству, рабочее время сотрудников от 16 до 18 лет ограничено семью часами в день и 35 часами в неделю, а при совмещении работы с учебой продолжительность рабочей смены сокращается до четырех часов в день.
 
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