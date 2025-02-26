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Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья
Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья
Россия в прошлом году нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья до рекордных 66,3 миллиарда долларов, а главными партнерами остаются Казахстан, Армения... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T05:16+0300
2025-02-26T05:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
узбекистан
армения
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья до рекордных 66,3 миллиарда долларов, а главными партнерами остаются Казахстан, Армения и Узбекистан, следует из расчетов РИА Новости на основе национальных статданных. Так, общий товарооборот с регионом увеличился на 15,5% - до 66,3 миллиарда долларов с 57,4 миллиарда годом ранее. Основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии остался Казахстан: товарооборот с ним за год немного вырос - на 2,8% - и составил 27,8 миллиарда долларов. При этом доля Казахстана в российском товарообороте с регионом заметно сократилась - сразу на 5 процентных пунктов, до 42%. Вторым крупнейшим партнером России в регионе стала Армения, хотя еще в прошлом году это был Узбекистан. Российско-армянский торговый оборот вырос за прошлый год в 1,7 раза - до 12,6 миллиарда долларов. Торговля с Узбекистаном же увеличивалась более скромными темпами - "лишь" на 17,2%, до 11,6 миллиарда долларов. Далее идет Азербайджан, товарооборот с которым увеличился в прошлом году почти на 10% - до 4,8 миллиарда долларов. Киргизия остается пятым по величине торговым партнером России: торговля двух стран за год составила 3,2 миллиарда долларов, что на 10,3% больше показателя годом ранее. В то же время товарооборот с Грузией увеличился на 4% - до 2,5 миллиарда долларов, преодолев сформировавшийся годом ранее спад. А торговля с Таджикистаном выросла на 15,5% - до 2 миллиардов долларов. Туркмения пока не публиковала данные за 2024 год, но в октябре прошлого года замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач говорил, что товарооборот двух стран за восемь месяцев того года увеличился на 47,9% в годовом выражении. Таким образом, в прошлом году товарооборот должен быть не меньше показателя за 2023 год - около 1,8 миллиарда долларов.
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россия, мировая экономика, казахстан, узбекистан, армения
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, АРМЕНИЯ
05:16 26.02.2025
 
Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья

Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья до рекордных 66,3 млрд долларов

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья до рекордных 66,3 миллиарда долларов, а главными партнерами остаются Казахстан, Армения и Узбекистан, следует из расчетов РИА Новости на основе национальных статданных.
Так, общий товарооборот с регионом увеличился на 15,5% - до 66,3 миллиарда долларов с 57,4 миллиарда годом ранее. Основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии остался Казахстан: товарооборот с ним за год немного вырос - на 2,8% - и составил 27,8 миллиарда долларов. При этом доля Казахстана в российском товарообороте с регионом заметно сократилась - сразу на 5 процентных пунктов, до 42%.
Вторым крупнейшим партнером России в регионе стала Армения, хотя еще в прошлом году это был Узбекистан. Российско-армянский торговый оборот вырос за прошлый год в 1,7 раза - до 12,6 миллиарда долларов. Торговля с Узбекистаном же увеличивалась более скромными темпами - "лишь" на 17,2%, до 11,6 миллиарда долларов.
Далее идет Азербайджан, товарооборот с которым увеличился в прошлом году почти на 10% - до 4,8 миллиарда долларов. Киргизия остается пятым по величине торговым партнером России: торговля двух стран за год составила 3,2 миллиарда долларов, что на 10,3% больше показателя годом ранее.
В то же время товарооборот с Грузией увеличился на 4% - до 2,5 миллиарда долларов, преодолев сформировавшийся годом ранее спад. А торговля с Таджикистаном выросла на 15,5% - до 2 миллиардов долларов.
Туркмения пока не публиковала данные за 2024 год, но в октябре прошлого года замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач говорил, что товарооборот двух стран за восемь месяцев того года увеличился на 47,9% в годовом выражении. Таким образом, в прошлом году товарооборот должен быть не меньше показателя за 2023 год - около 1,8 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНАРМЕНИЯ
 
 
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