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Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья
Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья
Россия в прошлом году нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья до рекордных 66,3 миллиарда долларов, а главными партнерами остаются Казахстан, Армения... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T05:16+0300
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россия
мировая экономика
казахстан
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья до рекордных 66,3 миллиарда долларов, а главными партнерами остаются Казахстан, Армения и Узбекистан, следует из расчетов РИА Новости на основе национальных статданных.
Так, общий товарооборот с регионом увеличился на 15,5% - до 66,3 миллиарда долларов с 57,4 миллиарда годом ранее. Основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии остался Казахстан: товарооборот с ним за год немного вырос - на 2,8% - и составил 27,8 миллиарда долларов. При этом доля Казахстана в российском товарообороте с регионом заметно сократилась - сразу на 5 процентных пунктов, до 42%.
Вторым крупнейшим партнером России в регионе стала Армения, хотя еще в прошлом году это был Узбекистан. Российско-армянский торговый оборот вырос за прошлый год в 1,7 раза - до 12,6 миллиарда долларов. Торговля с Узбекистаном же увеличивалась более скромными темпами - "лишь" на 17,2%, до 11,6 миллиарда долларов.
Далее идет Азербайджан, товарооборот с которым увеличился в прошлом году почти на 10% - до 4,8 миллиарда долларов. Киргизия остается пятым по величине торговым партнером России: торговля двух стран за год составила 3,2 миллиарда долларов, что на 10,3% больше показателя годом ранее.
В то же время товарооборот с Грузией увеличился на 4% - до 2,5 миллиарда долларов, преодолев сформировавшийся годом ранее спад. А торговля с Таджикистаном выросла на 15,5% - до 2 миллиардов долларов.
Туркмения пока не публиковала данные за 2024 год, но в октябре прошлого года замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач говорил, что товарооборот двух стран за восемь месяцев того года увеличился на 47,9% в годовом выражении. Таким образом, в прошлом году товарооборот должен быть не меньше показателя за 2023 год - около 1,8 миллиарда долларов.
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россия, мировая экономика, казахстан, узбекистан, армения
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, АРМЕНИЯ
Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья
Россия нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья до рекордных 66,3 млрд долларов
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья до рекордных 66,3 миллиарда долларов, а главными партнерами остаются Казахстан, Армения и Узбекистан, следует из расчетов РИА Новости на основе национальных статданных.
Так, общий товарооборот с регионом увеличился на 15,5% - до 66,3 миллиарда долларов с 57,4 миллиарда годом ранее. Основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии остался Казахстан: товарооборот с ним за год немного вырос - на 2,8% - и составил 27,8 миллиарда долларов. При этом доля Казахстана в российском товарообороте с регионом заметно сократилась - сразу на 5 процентных пунктов, до 42%.
Вторым крупнейшим партнером России в регионе стала Армения, хотя еще в прошлом году это был Узбекистан. Российско-армянский торговый оборот вырос за прошлый год в 1,7 раза - до 12,6 миллиарда долларов. Торговля с Узбекистаном же увеличивалась более скромными темпами - "лишь" на 17,2%, до 11,6 миллиарда долларов.
Далее идет Азербайджан, товарооборот с которым увеличился в прошлом году почти на 10% - до 4,8 миллиарда долларов. Киргизия остается пятым по величине торговым партнером России: торговля двух стран за год составила 3,2 миллиарда долларов, что на 10,3% больше показателя годом ранее.
В то же время товарооборот с Грузией увеличился на 4% - до 2,5 миллиарда долларов, преодолев сформировавшийся годом ранее спад. А торговля с Таджикистаном выросла на 15,5% - до 2 миллиардов долларов.
Туркмения пока не публиковала данные за 2024 год, но в октябре прошлого года замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач говорил, что товарооборот двух стран за восемь месяцев того года увеличился на 47,9% в годовом выражении. Таким образом, в прошлом году товарооборот должен быть не меньше показателя за 2023 год - около 1,8 миллиарда долларов.