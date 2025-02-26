https://1prime.ru/20250226/rubl-855277743.html
ЦБ отметил замедление роста цен на импортные товары после укрепления рубля
ЦБ отметил замедление роста цен на импортные товары после укрепления рубля - 26.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил замедление роста цен на импортные товары после укрепления рубля
Оценки Банка России указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после того, как рубль в декабре перешел к укреплению, говорится в резюме... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:27+0300
2025-02-26T16:27+0300
2025-02-26T16:27+0300
банк россии
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_0:82:2956:1745_1920x0_80_0_0_344b0a5e7889d6ded233350344639df1.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Оценки Банка России указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после того, как рубль в декабре перешел к укреплению, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Оперативные данные указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после того, как рубль в декабре перешел к укреплению", - говорится в резюме. "Участники (обсуждения – ред.) согласились, что пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены. Укрепление рубля было связано как с реакцией рынков на геополитические события, так и с сезонным снижением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", - также говорится в резюме регулятора.
https://1prime.ru/20250226/rynok-855274538.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_260:0:2695:1826_1920x0_80_0_0_764aef5b4320a6858892a3531b0db549.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россия
ЦБ отметил замедление роста цен на импортные товары после укрепления рубля
ЦБ: укрепление рубля замедлило рост цен на импорт
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Оценки Банка России указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после того, как рубль в декабре перешел к укреплению, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Оперативные данные указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после того, как рубль в декабре перешел к укреплению", - говорится в резюме.
"Участники (обсуждения – ред.) согласились, что пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены. Укрепление рубля было связано как с реакцией рынков на геополитические события, так и с сезонным снижением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", - также говорится в резюме регулятора.
Российские акции и рубль отреагировали на заявления Лаврова снижением