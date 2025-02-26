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ЦБ отметил замедление роста цен на импортные товары после укрепления рубля

ЦБ отметил замедление роста цен на импортные товары после укрепления рубля - 26.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил замедление роста цен на импортные товары после укрепления рубля

Оценки Банка России указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после того, как рубль в декабре перешел к укреплению, говорится в резюме... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:27+0300

2025-02-26T16:27+0300

2025-02-26T16:27+0300

банк россии

банк россия

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Оценки Банка России указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после того, как рубль в декабре перешел к укреплению, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Оперативные данные указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после того, как рубль в декабре перешел к укреплению", - говорится в резюме. "Участники (обсуждения – ред.) согласились, что пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены. Укрепление рубля было связано как с реакцией рынков на геополитические события, так и с сезонным снижением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", - также говорится в резюме регулятора.

https://1prime.ru/20250226/rynok-855274538.html

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банк россия