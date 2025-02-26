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Рубль снижается против юаня

Рубль снижается против юаня - 26.02.2025, ПРАЙМ

Рубль снижается против юаня

Российская валюта в среду торгуется преимущественно в минусе против юаня, который на Московской бирже остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T17:58+0300

2025-02-26T17:58+0300

2025-02-26T17:58+0300

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дмитрий бабин

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду торгуется преимущественно в минусе против юаня, который на Московской бирже остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск рос на 29 копеек, до 11,98 рубля. Рост составил 2,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,63-11,99 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 14,6 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,31 рубля. На форексе доллар торгуется по 87,03 рубля.

https://1prime.ru/20250226/yuan-855267581.html

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рынки, торги, "бкс мир инвестиций", мосбиржа, дмитрий бабин