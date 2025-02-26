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Рубль снижается против юаня - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/rubl-855280616.html
Рубль снижается против юаня
Рубль снижается против юаня - 26.02.2025, ПРАЙМ
Рубль снижается против юаня
Российская валюта в среду торгуется преимущественно в минусе против юаня, который на Московской бирже остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:58+0300
2025-02-26T17:58+0300
экономика
рынки
торги
"бкс мир инвестиций"
мосбиржа
дмитрий бабин
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду торгуется преимущественно в минусе против юаня, который на Московской бирже остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск рос на 29 копеек, до 11,98 рубля. Рост составил 2,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,63-11,99 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 14,6 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,31 рубля. На форексе доллар торгуется по 87,03 рубля.
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рынки, торги, "бкс мир инвестиций", мосбиржа, дмитрий бабин
Экономика, Рынки, Торги, "БКС Мир инвестиций", Мосбиржа, Дмитрий Бабин
17:58 26.02.2025
 
Рубль снижается против юаня

Рубль снижается против юаня на Мосбирже после сильного роста накануне

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду торгуется преимущественно в минусе против юаня, который на Московской бирже остается ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск рос на 29 копеек, до 11,98 рубля. Рост составил 2,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,63-11,99 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 14,6 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,31 рубля. На форексе доллар торгуется по 87,03 рубля.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту
12:15
 
ЭкономикаРынкиТорги"БКС Мир инвестиций"МосбиржаДмитрий Бабин
 
 
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