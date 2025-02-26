https://1prime.ru/20250226/ryanok-855277134.html

Российский рынок акций падает более чем на 2%

Российский рынок акций падает более чем на 2% - 26.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций падает более чем на 2%

Российский рынок акций демонстрирует сильное падение, усиливающееся на протяжении торговой сессии среды, следует из данных торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:23+0300

2025-02-26T16:23+0300

2025-02-26T16:23+0300

экономика

рынки

торги

акции

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/65/841366566_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d5f859218ca1563a3e717ccfbd2ebfdc.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует сильное падение, усиливающееся на протяжении торговой сессии среды, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.02 мск падает на 2,32%, до 3 248,89 пункта. "Сочетание неблагоприятных факторов в виде снижения нефтяных котировок с одновременным укреплением рубля оказывает давление на фондовые индексы", - комментирует Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". "Давление на котировки акций некоторое время оказывало усиление восходящей динамики рубля. Правда, вскоре он сдал позиции и несет ощутимые потери. Тем не менее курс рубля остается на неоправданно высоком уровне, что вместе с подешевевшей нефтью способно постепенно ухудшать ситуацию с доходами госбюджета и экспортеров. Вчера нефтяные цены вновь переписали двухмесячный минимум и сегодня вернулись к нему после неудачной попытки отскока", - добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". В лидерах падения котировок – акции "Камаза" (-6,15%), ЛСР (-5,26%), "Ростелекома" (-4,73%), "СПБ биржи" (-4,5%), ВК (-4,26%), ОГК-2 (-4,23%). Демонстрируют рост стоимости акции "Абрау Дюрсо" (+2,52%) и "М.Видео" (+1,45%) "Ценные бумаги "Абрау-Дюрсо" поддержала статистика Минсельхоза, в январе зафиксировавшая увеличение объемов выпуска игристых вин в России на 23,4%, так как на этом фоне операционные результаты компании за первый квартал могут превзойти ожидания аналитиков", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Неблагоприятные факторы пока перевешивают, в результате индекс Мосбиржи перешел к консолидации в области ниже 3300 пунктов.... В конечном счете рыночная консолидация пойдет рынку на пользу и снимет техническое перекупленное состояние, что в перспективе позволит рынку акций вернуться на траекторию роста в направлении 3500 пунктов по индексу Мосбиржи", - прогнозирует Пырьева.

https://1prime.ru/20250225/rynok-855249398.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции, мосбиржа