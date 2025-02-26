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Российский рынок акций незначительно снижается - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/rynok-855263931.html
Российский рынок акций незначительно снижается
Российский рынок акций незначительно снижается - 26.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно снижается
Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T10:40+0300
2025-02-26T10:40+0300
экономика
рынки
торги
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.31 мск снижается на 0,12%, до 3 322,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,49%, до 1 304,28 пункта. При этом сильно дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+6,52%), "М.Видео" (+4,89%), ОВК (+3,77%), "Сегежи" (+3,35%). Дешевеют акции "СПБ Биржи" (-2,42%), "Камаза" (-1,82%), "Акрона" (-1,8%), ТМК (-1,58%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может пытаться продолжить восходящее движение, но в целом будет ждать поступления новых геополитических сигналов, отсутствие которых рискует спровоцировать сдержанную фиксацию прибыли у годовых максимумов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодня будет важный день с точки зрения дальнейшей динамики рынка. Вечером выйдут данные Росстата по инфляции. Если они покажут замедление роста цен, то рынок вырастет, закладывая ожидания окончания цикла повышения ключевой ставки ЦБ. Таким образом, пробой боковика станет более четким. Инфляции пора бы отреагировать снижением на наблюдающееся с начала года укрепление рубля", - полагает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рынки, торги, россия, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, РОССИЯ, Мосбиржа
10:40 26.02.2025
 
Российский рынок акций незначительно снижается

Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.31 мск снижается на 0,12%, до 3 322,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,49%, до 1 304,28 пункта.
При этом сильно дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+6,52%), "М.Видео" (+4,89%), ОВК (+3,77%), "Сегежи" (+3,35%). Дешевеют акции "СПБ Биржи" (-2,42%), "Камаза" (-1,82%), "Акрона" (-1,8%), ТМК (-1,58%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может пытаться продолжить восходящее движение, но в целом будет ждать поступления новых геополитических сигналов, отсутствие которых рискует спровоцировать сдержанную фиксацию прибыли у годовых максимумов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Сегодня будет важный день с точки зрения дальнейшей динамики рынка. Вечером выйдут данные Росстата по инфляции. Если они покажут замедление роста цен, то рынок вырастет, закладывая ожидания окончания цикла повышения ключевой ставки ЦБ. Таким образом, пробой боковика станет более четким. Инфляции пора бы отреагировать снижением на наблюдающееся с начала года укрепление рубля", - полагает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Российский рынок акций обновил максимум с мая 2024 года
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ЭкономикаРынкиТоргиРОССИЯМосбиржа
 
 
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