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Российский рынок акций незначительно снижается
Российский рынок акций незначительно снижается - 26.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно снижается
Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и... | 26.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.31 мск снижается на 0,12%, до 3 322,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,49%, до 1 304,28 пункта. При этом сильно дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+6,52%), "М.Видео" (+4,89%), ОВК (+3,77%), "Сегежи" (+3,35%). Дешевеют акции "СПБ Биржи" (-2,42%), "Камаза" (-1,82%), "Акрона" (-1,8%), ТМК (-1,58%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может пытаться продолжить восходящее движение, но в целом будет ждать поступления новых геополитических сигналов, отсутствие которых рискует спровоцировать сдержанную фиксацию прибыли у годовых максимумов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодня будет важный день с точки зрения дальнейшей динамики рынка. Вечером выйдут данные Росстата по инфляции. Если они покажут замедление роста цен, то рынок вырастет, закладывая ожидания окончания цикла повышения ключевой ставки ЦБ. Таким образом, пробой боковика станет более четким. Инфляции пора бы отреагировать снижением на наблюдающееся с начала года укрепление рубля", - полагает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рынки, торги, россия, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций незначительно снижается
Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.31 мск снижается на 0,12%, до 3 322,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,49%, до 1 304,28 пункта.
При этом сильно дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+6,52%), "М.Видео" (+4,89%), ОВК (+3,77%), "Сегежи" (+3,35%). Дешевеют акции "СПБ Биржи" (-2,42%), "Камаза" (-1,82%), "Акрона" (-1,8%), ТМК (-1,58%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может пытаться продолжить восходящее движение, но в целом будет ждать поступления новых геополитических сигналов, отсутствие которых рискует спровоцировать сдержанную фиксацию прибыли у годовых максимумов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Сегодня будет важный день с точки зрения дальнейшей динамики рынка. Вечером выйдут данные Росстата по инфляции. Если они покажут замедление роста цен, то рынок вырастет, закладывая ожидания окончания цикла повышения ключевой ставки ЦБ. Таким образом, пробой боковика станет более четким. Инфляции пора бы отреагировать снижением на наблюдающееся с начала года укрепление рубля", - полагает в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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