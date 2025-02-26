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Российские акции и рубль отреагировали на заявления Лаврова снижением

Российские акции и рубль отреагировали на заявления Лаврова снижением - 26.02.2025, ПРАЙМ

Российские акции и рубль отреагировали на заявления Лаврова снижением

Российский рынок акций и рубль отреагировали снижением на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по урегулированию конфликта на Украине, в частности о... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T15:32+0300

2025-02-26T15:32+0300

2025-02-26T15:32+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль отреагировали снижением на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по урегулированию конфликта на Украине, в частности о невозможности заморозить его по линии соприкосновения, следует из данных торгов. Лавров ранее в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе, среди прочего, ответил на вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине. Исключил он и возможность заморозки конфликта по линии соприкосновения. До заявлений Лаврова российский рынок акций снижался на 0,7%, а после них снижение в моменте достигало 1,92%. К 15.24 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,46%, до 3 277,44 пункта, следует из данных торгов. Юань на Московской бирже до новостей снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, а после перешел к росту, который на пике составлял 17 копеек. К 15.24 мск юань растет на 11 копеек, до 11,8 рубля. Начальник аналитического отдела ИК "Рико-траст" Олег Абелев отмечает, что российский рынок акций очень чутко сейчас реагирует на любые геополитические заявления, заявление главы МИД РФ естественно "было переварено" рынком, усилив темпы его снижения. "Рынок очень чутко сейчас реагирует на любые геополитические заявления. Заявление г-на Лаврова естественно "было переварено" рынком и воспринято рынком в виде снижения. Реакция рынка еще свидетельствует о том, насколько сейчас велика роль слухов от любых источников по теме геополитики. В любой момент на не очень больших объемах торгов рынок может развернуться в любую сторону. Все геополитические новости затмевают любые экономические события. Это рынок четко продемонстрировал сегодня", - рассказал эксперт. "Рынок очень волатильный, весь предыдущий рост происходил также на новостном фоне без каких-либо фундаментальных причин. Поэтому негативный новостной фон способен обрушить рынок. Вероятно, в ближайшее время российский рынок акций будет оставаться достаточно волатильным", - добавил аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артём Аутлев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции