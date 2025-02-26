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Банк России отметил снижение напряженности на рынке труда в стране - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Банк России отметил снижение напряженности на рынке труда в стране
Банк России отметил снижение напряженности на рынке труда в стране - 26.02.2025, ПРАЙМ
Банк России отметил снижение напряженности на рынке труда в стране
Напряженность на рынке труда в России перестала расти, но дефицит кадров остается основным фактором ограничения рыночного предложения экономических благ,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:04+0300
2025-02-26T16:04+0300
банк россии
рынок труда
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда в России перестала расти, но дефицит кадров остается основным фактором ограничения рыночного предложения экономических благ, говорится в документе Центробанка - резюме обсуждения ключевой ставки. "Участники обсуждения отметили, что дефицит кадров остается основным фактором, ограничивающим расширение предложения. Однако напряженность на рынке труда перестала нарастать. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, снижается несколько месяцев подряд. Количество вакансий уменьшается, а количество резюме растет", - сообщается в материалах Банка России. Отмечается также, что поступают сообщения о снижении спроса на труд на отдельных предприятиях. Компании планируют более умеренно повышать зарплаты в текущем году и сокращают планы найма новых сотрудников. Участники обсуждения ключевой ставки при этом подчеркнули, что пока это лишь отдельные признаки начала нормализации ситуации на рынке труда. Также было высказано мнение, что уменьшение вакансий может быть связано с тем, что компании прекращают поиски из‑за невозможности найти работников. При этом люди, уже имеющие работу, могут продолжать размещать резюме в поисках более привлекательных условий труда, подчеркнул регулятор.
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рынок труда
Банк России, рынок труда
16:04 26.02.2025
 
Банк России отметил снижение напряженности на рынке труда в стране

ЦБ: напряженность на рынке труда России перестала расти

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда в России перестала расти, но дефицит кадров остается основным фактором ограничения рыночного предложения экономических благ, говорится в документе Центробанка - резюме обсуждения ключевой ставки.
"Участники обсуждения отметили, что дефицит кадров остается основным фактором, ограничивающим расширение предложения. Однако напряженность на рынке труда перестала нарастать. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, снижается несколько месяцев подряд. Количество вакансий уменьшается, а количество резюме растет", - сообщается в материалах Банка России.
Отмечается также, что поступают сообщения о снижении спроса на труд на отдельных предприятиях. Компании планируют более умеренно повышать зарплаты в текущем году и сокращают планы найма новых сотрудников. Участники обсуждения ключевой ставки при этом подчеркнули, что пока это лишь отдельные признаки начала нормализации ситуации на рынке труда.
Также было высказано мнение, что уменьшение вакансий может быть связано с тем, что компании прекращают поиски из‑за невозможности найти работников. При этом люди, уже имеющие работу, могут продолжать размещать резюме в поисках более привлекательных условий труда, подчеркнул регулятор.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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