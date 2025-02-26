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Путин отметил интерес российских компаний к работе на рынке Гвинеи-Бисау
Путин отметил интерес российских компаний к работе на рынке Гвинеи-Бисау - 26.02.2025, ПРАЙМ
Путин отметил интерес российских компаний к работе на рынке Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин заявил о растущем интересе многих российских компаний к ведению деятельности на рынке Гвинеи-Бисау. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:23+0300
2025-02-26T16:23+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о растущем интересе многих российских компаний к ведению деятельности на рынке Гвинеи-Бисау.Встреча Путина и президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало состоялась в среду в Кремле. В рамках визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах, а также рабочий обед."Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке (на рынке Гвинеи-Бисау - ред.)", - отметил глава государства во время российско-бисайских переговоров. Путин подчеркнул, что торгово-экономические связи между Россией и Гвинеей-Бисау "нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон"."Очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы они набирали всё-таки обороты. Здесь есть хорошие заделы и хорошие возможности", - добавил российский лидер.Последний контакт между Путиным и лидером Гвинеи-Бисау состоялся в январе текущего года в формате телефонного разговора. Тогда обсуждались актуальные вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
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россия, гвинея-бисау, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Гвинея-Бисау, РФ, Владимир Путин
Путин отметил интерес российских компаний к работе на рынке Гвинеи-Бисау
Путин: российский бизнес заинтересовался рынком Гвинеи-Бисау
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о растущем интересе многих российских компаний к ведению деятельности на рынке Гвинеи-Бисау.
Встреча Путина и президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало состоялась в среду в Кремле. В рамках визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах, а также рабочий обед.
"Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке (на рынке Гвинеи-Бисау - ред.)", - отметил глава государства во время российско-бисайских переговоров.
Путин подчеркнул, что торгово-экономические связи между Россией и Гвинеей-Бисау "нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон".
"Очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы они набирали всё-таки обороты. Здесь есть хорошие заделы и хорошие возможности", - добавил российский лидер.
Последний контакт между Путиным и лидером Гвинеи-Бисау состоялся в январе текущего года в формате телефонного разговора. Тогда обсуждались актуальные вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
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