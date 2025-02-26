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Путин отметил интерес российских компаний к работе на рынке Гвинеи-Бисау

Путин отметил интерес российских компаний к работе на рынке Гвинеи-Бисау - 26.02.2025, ПРАЙМ

Путин отметил интерес российских компаний к работе на рынке Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин заявил о растущем интересе многих российских компаний к ведению деятельности на рынке Гвинеи-Бисау. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:23+0300

2025-02-26T16:23+0300

2025-02-26T17:12+0300

политика

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гвинея-бисау

рф

владимир путин

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о растущем интересе многих российских компаний к ведению деятельности на рынке Гвинеи-Бисау.Встреча Путина и президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало состоялась в среду в Кремле. В рамках визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах, а также рабочий обед."Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке (на рынке Гвинеи-Бисау - ред.)", - отметил глава государства во время российско-бисайских переговоров. Путин подчеркнул, что торгово-экономические связи между Россией и Гвинеей-Бисау "нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон"."Очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы они набирали всё-таки обороты. Здесь есть хорошие заделы и хорошие возможности", - добавил российский лидер.Последний контакт между Путиным и лидером Гвинеи-Бисау состоялся в январе текущего года в формате телефонного разговора. Тогда обсуждались актуальные вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

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россия, гвинея-бисау, рф, владимир путин