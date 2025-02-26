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"Детская болтовня работает лучше взрослой". В США оценили планы России

"Детская болтовня работает лучше взрослой". В США оценили планы России - 26.02.2025, ПРАЙМ

"Детская болтовня работает лучше взрослой". В США оценили планы России

Разговоры о том, что президент РФ Владимир Путин стремится восстановить Российскую империю, и после Украины Россия обязательно попытается взять под контроль... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T15:09+0300

2025-02-26T15:09+0300

2025-02-26T15:10+0300

политика

джеффри сакс

россия

европа

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Разговоры о том, что президент РФ Владимир Путин стремится восстановить Российскую империю, и после Украины Россия обязательно попытается взять под контроль Европу – это детская болтовня. Такое заявление в своем выступлении в Европейском парламенте сделал известный американский экономист, профессор Джеффри Сакс."У России не было никаких территориальных интересов или планов в отношении Украины. Я знаю, я был там в те годы, - заявил Сакс. - ...Идея о том, что Путин восстанавливает Российскую империю, – ...это детский лепет, детская болтовня, похоже, работает лучше, чем взрослая".По его утверждению, Российская Федерация "может дойти до реки Днепр, но она не собирается вторгаться в Европу". Также Сакс подчеркнул, что Россию с "самого начала" сильно беспокоила "однополярность США", но раз это подходит к концу, "Европа должна напрямую вести переговоры с Россией"."Соединенные Штаты быстро потеряют интерес (к Европе - прим. ред.). А вам с Россией жить еще не одну тысячу лет", – заключил экономист.

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джеффри сакс, россия, европа