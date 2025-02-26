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"Детская болтовня работает лучше взрослой". В США оценили планы России - 26.02.2025, ПРАЙМ
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"Детская болтовня работает лучше взрослой". В США оценили планы России
"Детская болтовня работает лучше взрослой". В США оценили планы России - 26.02.2025, ПРАЙМ
"Детская болтовня работает лучше взрослой". В США оценили планы России
Разговоры о том, что президент РФ Владимир Путин стремится восстановить Российскую империю, и после Украины Россия обязательно попытается взять под контроль... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T15:09+0300
2025-02-26T15:10+0300
политика
джеффри сакс
россия
европа
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Разговоры о том, что президент РФ Владимир Путин стремится восстановить Российскую империю, и после Украины Россия обязательно попытается взять под контроль Европу – это детская болтовня. Такое заявление в своем выступлении в Европейском парламенте сделал известный американский экономист, профессор Джеффри Сакс."У России не было никаких территориальных интересов или планов в отношении Украины. Я знаю, я был там в те годы, - заявил Сакс. - ...Идея о том, что Путин восстанавливает Российскую империю, – ...это детский лепет, детская болтовня, похоже, работает лучше, чем взрослая".По его утверждению, Российская Федерация "может дойти до реки Днепр, но она не собирается вторгаться в Европу". Также Сакс подчеркнул, что Россию с "самого начала" сильно беспокоила "однополярность США", но раз это подходит к концу, "Европа должна напрямую вести переговоры с Россией"."Соединенные Штаты быстро потеряют интерес (к Европе - прим. ред.). А вам с Россией жить еще не одну тысячу лет", – заключил экономист.
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джеффри сакс, россия, европа
Политика, Джеффри Сакс, РОССИЯ, ЕВРОПА
15:09 26.02.2025 (обновлено: 15:10 26.02.2025)
 
"Детская болтовня работает лучше взрослой". В США оценили планы России

Джеффри Сакс: у РФ не было никаких территориальных планов в отношении Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Разговоры о том, что президент РФ Владимир Путин стремится восстановить Российскую империю, и после Украины Россия обязательно попытается взять под контроль Европу – это детская болтовня. Такое заявление в своем выступлении в Европейском парламенте сделал известный американский экономист, профессор Джеффри Сакс.
"У России не было никаких территориальных интересов или планов в отношении Украины. Я знаю, я был там в те годы, - заявил Сакс. - ...Идея о том, что Путин восстанавливает Российскую империю, – ...это детский лепет, детская болтовня, похоже, работает лучше, чем взрослая".
По его утверждению, Российская Федерация "может дойти до реки Днепр, но она не собирается вторгаться в Европу".
Также Сакс подчеркнул, что Россию с "самого начала" сильно беспокоила "однополярность США", но раз это подходит к концу, "Европа должна напрямую вести переговоры с Россией".
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России, заявил Сийярто
24 февраля, 17:48
"Соединенные Штаты быстро потеряют интерес (к Европе - прим. ред.). А вам с Россией жить еще не одну тысячу лет", – заключил экономист.
 
ПолитикаДжеффри СаксРОССИЯЕВРОПА
 
 
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