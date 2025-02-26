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В Китае назвали истинную цель санкций ЕС против Пекина
В Китае назвали истинную цель санкций ЕС против Пекина - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Китае назвали истинную цель санкций ЕС против Пекина
Санкции ЕС против китайских компаний направлены на то, чтобы подтолкнуть Китай к оказанию давления на Россию в контексте украинского кризиса, считает эксперт... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:25+0300
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ПЕКИН, 26 фев – ПРАЙМ. Санкции ЕС против китайских компаний направлены на то, чтобы подтолкнуть Китай к оказанию давления на Россию в контексте украинского кризиса, считает эксперт школы политики и государственного управления Синьцзянского университета Дун Ифань. В понедельник Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Кроме того, Европейский союз внес в санкционный список китайскую компанию из космического сектора China Head Aerospace Technology Company. "Санкции ЕС против китайских компаний направлены на то, чтобы подтолкнуть Китай к полному соответствию позиции объединения в отношении России и сотрудничеству с ним в экономической изоляции и давлении на Россию", - приводит слова Дун Ифаня китайская государственная газета Global Times. Эксперт подчеркнул, что данный вопрос "все больше становится негативным фактором в отношениях между Китаем и ЕС". "При помощи таких мер Европа надеется достичь своих стратегических целей, особенно с учетом того, что политика США в отношении России и Украины претерпевает значительные изменения", - добавил эксперт.
https://1prime.ru/20250225/gruziya-855228517.html
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китай, ес, россия
Экономика, КИТАЙ, ЕС, РОССИЯ
В Китае назвали истинную цель санкций ЕС против Пекина
Эксперт Дун Ифань: ЕС санкциями пытается заставить КНР оказать давление на РФ
ПЕКИН, 26 фев – ПРАЙМ. Санкции ЕС против китайских компаний направлены на то, чтобы подтолкнуть Китай к оказанию давления на Россию в контексте украинского кризиса, считает эксперт школы политики и государственного управления Синьцзянского университета Дун Ифань.
В понедельник Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Кроме того, Европейский союз внес в санкционный список китайскую компанию из космического сектора China Head Aerospace Technology Company.
"Санкции ЕС против китайских компаний направлены на то, чтобы подтолкнуть Китай к полному соответствию позиции объединения в отношении России и сотрудничеству с ним в экономической изоляции и давлении на Россию", - приводит слова Дун Ифаня китайская государственная газета Global Times.
Эксперт подчеркнул, что данный вопрос "все больше становится негативным фактором в отношениях между Китаем и ЕС".
"При помощи таких мер Европа надеется достичь своих стратегических целей, особенно с учетом того, что политика США в отношении России и Украины претерпевает значительные изменения", - добавил эксперт.
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