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Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии, заявили в АПС
Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии, заявили в АПС - 26.02.2025, ПРАЙМ
Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии, заявили в АПС
Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии и растоптали ее нейтралитет, заявила правая Австрийская партия свободы (АПС). | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T15:40+0300
2025-02-26T15:40+0300
2025-02-26T15:40+0300
экономика
австрия
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ВЕНА, 26 фев - ПРАЙМ. Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии и растоптали ее нейтралитет, заявила правая Австрийская партия свободы (АПС). "Что дали три года санкций? Войну на Украине не остановили, мира не добились, зато разрушили собственную экономику, резко увеличили стоимость жизни и растоптали наш нейтралитет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте АПС в соцсети Х. Представители правой партии добавили, что политическая элита Австрии, как и ЕС, "до сих пор ничего не поняли". "Спираль эскалации продолжает раскручиваться, милитаристская риторика не утихает, а (лидера США - ред.) Дональда Трампа выставляют "злодеем" только за то, что он стремится к миру", - добавили в АПС.
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австрия
Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии, заявили в АПС
АПС: санкции против РФ разрушили экономику Австрии и растоптали ее нейтралитет
ВЕНА, 26 фев - ПРАЙМ. Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии и растоптали ее нейтралитет, заявила правая Австрийская партия свободы (АПС).
"Что дали три года санкций? Войну на Украине не остановили, мира не добились, зато разрушили собственную экономику, резко увеличили стоимость жизни и растоптали наш нейтралитет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте АПС в соцсети Х.
Представители правой партии добавили, что политическая элита Австрии, как и ЕС, "до сих пор ничего не поняли". "Спираль эскалации продолжает раскручиваться, милитаристская риторика не утихает, а (лидера США - ред.) Дональда Трампа выставляют "злодеем" только за то, что он стремится к миру", - добавили в АПС.
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