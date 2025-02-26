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Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии, заявили в АПС

Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии, заявили в АПС - 26.02.2025, ПРАЙМ

Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии, заявили в АПС

Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии и растоптали ее нейтралитет, заявила правая Австрийская партия свободы (АПС). | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T15:40+0300

2025-02-26T15:40+0300

2025-02-26T15:40+0300

экономика

австрия

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ВЕНА, 26 фев - ПРАЙМ. Антироссийские санкции разрушили экономику Австрии и растоптали ее нейтралитет, заявила правая Австрийская партия свободы (АПС). "Что дали три года санкций? Войну на Украине не остановили, мира не добились, зато разрушили собственную экономику, резко увеличили стоимость жизни и растоптали наш нейтралитет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте АПС в соцсети Х. Представители правой партии добавили, что политическая элита Австрии, как и ЕС, "до сих пор ничего не поняли". "Спираль эскалации продолжает раскручиваться, милитаристская риторика не утихает, а (лидера США - ред.) Дональда Трампа выставляют "злодеем" только за то, что он стремится к миру", - добавили в АПС.

https://1prime.ru/20250226/turtsiya-855262857.html

австрия

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