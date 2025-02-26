https://1prime.ru/20250226/sanktsii-855285159.html

Трамп сделал заявление в отношении санкций против России

Трамп сделал заявление в отношении санкций против России - 26.02.2025, ПРАЙМ

Трамп сделал заявление в отношении санкций против России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T21:05+0300

2025-02-26T21:05+0300

2025-02-26T21:05+0300

экономика

дональд трамп

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на Украине "Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта - ред.)", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, рассматривает ли сейчас американская администрация возможность снятия санкций против РФ.

https://1prime.ru/20250225/gruziya-855228517.html

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дональд трамп, санкции против рф