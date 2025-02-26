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Трамп сделал заявление в отношении санкций против России
Трамп сделал заявление в отношении санкций против России - 26.02.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление в отношении санкций против России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T21:05+0300
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экономика
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на Украине "Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта - ред.)", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, рассматривает ли сейчас американская администрация возможность снятия санкций против РФ.
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дональд трамп, санкции против рф
Экономика, Дональд Трамп, санкции против РФ
Трамп сделал заявление в отношении санкций против России
Трамп: прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на Украине
"Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта - ред.)", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, рассматривает ли сейчас американская администрация возможность снятия санкций против РФ.
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