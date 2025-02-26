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Трамп сделал заявление в отношении санкций против России - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп сделал заявление в отношении санкций против России
Трамп сделал заявление в отношении санкций против России - 26.02.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление в отношении санкций против России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T21:05+0300
2025-02-26T21:05+0300
экономика
дональд трамп
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на Украине "Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта - ред.)", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, рассматривает ли сейчас американская администрация возможность снятия санкций против РФ.
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дональд трамп, санкции против рф
Экономика, Дональд Трамп, санкции против РФ
21:05 26.02.2025
 
Трамп сделал заявление в отношении санкций против России

Трамп: прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, поскольку сначала необходимо завершить конфликт на Украине
"Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта - ред.)", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, рассматривает ли сейчас американская администрация возможность снятия санкций против РФ.
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