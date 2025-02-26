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В Сбербанке рассказали о "шокирующих" суммах сбережений на счетах россиян
В Сбербанке рассказали о "шокирующих" суммах сбережений на счетах россиян - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали о "шокирующих" суммах сбережений на счетах россиян
Согласно оценкам старшего управляющего директора Сбербанка Михаила Матовникова, на счетах россиян лежит столько денег, что можно купить всю строящуюся... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:01+0300
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2025-02-26T16:01+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Согласно оценкам старшего управляющего директора Сбербанка Михаила Матовникова, на счетах россиян лежит столько денег, что можно купить всю строящуюся недвижимость в стране за процентный доход по вкладам населения за год, его цитирует РБК."У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей", - отметил матовников.По его словам, эти данные верны при условии высоких процентных ставок и текущей денежно-кредитной политики. Матовников также спрогнозировал, что россияне начнут направлять свои сбережения на поддержку строительной отрасли, и отметил увеличение покупок недвижимости за наличные без кредита.Он также предположил, что рост спроса на недвижимость будет продолжаться, несмотря на то, что часть сбережений превратилась в капитал. Матовников заключил, что это окажет значительную поддержку экономике России в 2025 году, поскольку внутреннее потребление остается высоким.
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
В Сбербанке рассказали о "шокирующих" суммах сбережений на счетах россиян
Сбер: россияне могут купить всю строящуюся недвижимость в РФ на доход от вкладов
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Согласно оценкам старшего управляющего директора Сбербанка Михаила Матовникова, на счетах россиян лежит столько денег, что можно купить всю строящуюся недвижимость в стране за процентный доход по вкладам населения за год, его цитирует
РБК.
"У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей", - отметил матовников.
По его словам, эти данные верны при условии высоких процентных ставок и текущей денежно-кредитной политики. Матовников также спрогнозировал, что россияне начнут направлять свои сбережения на поддержку строительной отрасли, и отметил увеличение покупок недвижимости за наличные без кредита.
Он также предположил, что рост спроса на недвижимость будет продолжаться, несмотря на то, что часть сбережений превратилась в капитал. Матовников заключил, что это окажет значительную поддержку экономике России в 2025 году, поскольку внутреннее потребление остается высоким.
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