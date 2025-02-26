https://1prime.ru/20250226/sber-855275430.html

В Сбербанке рассказали о "шокирующих" суммах сбережений на счетах россиян

В Сбербанке рассказали о "шокирующих" суммах сбережений на счетах россиян - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о "шокирующих" суммах сбережений на счетах россиян

Согласно оценкам старшего управляющего директора Сбербанка Михаила Матовникова, на счетах россиян лежит столько денег, что можно купить всю строящуюся... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:01+0300

2025-02-26T16:01+0300

2025-02-26T16:01+0300

экономика

россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_13461cbe6a6ba433455917599830e684.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Согласно оценкам старшего управляющего директора Сбербанка Михаила Матовникова, на счетах россиян лежит столько денег, что можно купить всю строящуюся недвижимость в стране за процентный доход по вкладам населения за год, его цитирует РБК."У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей", - отметил матовников.По его словам, эти данные верны при условии высоких процентных ставок и текущей денежно-кредитной политики. Матовников также спрогнозировал, что россияне начнут направлять свои сбережения на поддержку строительной отрасли, и отметил увеличение покупок недвижимости за наличные без кредита.Он также предположил, что рост спроса на недвижимость будет продолжаться, несмотря на то, что часть сбережений превратилась в капитал. Матовников заключил, что это окажет значительную поддержку экономике России в 2025 году, поскольку внутреннее потребление остается высоким.

https://1prime.ru/20250225/vklady-855225655.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк