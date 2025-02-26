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Суд арестовал счета блогера Варламова* - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Суд арестовал счета блогера Варламова*
Суд арестовал счета блогера Варламова* - 26.02.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал счета блогера Варламова*
Мещанский суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в России в уклонении от исполнения обязанностей иностранного | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T18:23+0300
2025-02-26T18:44+0300
политика
суд
блогеры
арест счетов
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в России в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову* Илье Александровичу", - рассказал собеседник агентства.В отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.*Признан в РФ иноагентом
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суд, блогеры, арест счетов
Политика, суд, блогеры, арест счетов
18:23 26.02.2025 (обновлено: 18:44 26.02.2025)
 
Суд арестовал счета блогера Варламова*

Суд арестовал счета блогера Варламова* - не исполнял обязанности иноагента

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в России в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову* Илье Александровичу", - рассказал собеседник агентства.
В отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.
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Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.
*Признан в РФ иноагентом
 
Политикасудблогерыарест счетов
 
 
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