https://1prime.ru/20250226/scheta-855281595.html

Суд арестовал счета блогера Варламова*

Суд арестовал счета блогера Варламова* - 26.02.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал счета блогера Варламова*

Мещанский суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в России в уклонении от исполнения обязанностей иностранного | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T18:23+0300

2025-02-26T18:23+0300

2025-02-26T18:44+0300

политика

суд

блогеры

арест счетов

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в России в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову* Илье Александровичу", - рассказал собеседник агентства.В отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.*Признан в РФ иноагентом

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суд, блогеры, арест счетов