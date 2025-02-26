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В Белом доме объяснили необходимость сделки с Украиной по ресурсам

В Белом доме объяснили необходимость сделки с Украиной по ресурсам - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Белом доме объяснили необходимость сделки с Украиной по ресурсам

США считают, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам станет "значительным шагом" в сторону мира, заявила пресс-секретарь Белого дома... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:43+0300

2025-02-26T16:43+0300

2025-02-26T16:43+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. США считают, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам станет "значительным шагом" в сторону мира, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Сделка абсолютно необходима и имеет решающее значение. Она возместит американские налоговые доллары. Мы профинансировали более 300 миллиардов долларов на национальную оборону Украины… Она создаст невероятное экономическое партнерство между американским и украинским народом, которому нужно будет восстанавливать свою страну после этой жестокой войны, когда она закончится. Так что это значительный шаг к миру", - сказала она в интервью телеканалу Fox News. Левитт добавила, что сделка обеспечит Вашингтону доступ к "крайне важным минералам" для собственной национальной безопасности.

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