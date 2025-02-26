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СМИ обнародовали текст сделки между Украиной и США по природным ресурсам

СМИ обнародовали текст сделки между Украиной и США по природным ресурсам - 26.02.2025, ПРАЙМ

СМИ обнародовали текст сделки между Украиной и США по природным ресурсам

Украинское издание "Европейская правда" обнародовало полный текст готовящегося к подписанию между Киевом и Вашингтоном соглашения, касающегося природных... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T17:06+0300

2025-02-26T17:06+0300

2025-02-26T17:06+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Украинское издание "Европейская правда" обнародовало полный текст готовящегося к подписанию между Киевом и Вашингтоном соглашения, касающегося природных ресурсов Украины.По информации издания, структуру соглашения об инвестиционном фонде восстановления удалось разработать таким образом, чтобы избежать необходимости его ратификации украинским парламентом. Источники "Европейской правды" допускают возможность незначительных правок в части, касающейся лиц, уполномоченных подписывать документ. В проекте соглашения подчеркивается, что создание совместного фонда станет ключевым элементом в построении системы экономической безопасности и достижения устойчивого мира."Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как указано в соглашении о фонде", - цитирует издание выдержку из десятипунктного документа.Согласно первому пункту, управление фондом будет осуществляться совместно представителями правительств обеих стран, а детали его работы будут прописаны в отдельном соглашении. Фонд будет накапливать и реинвестировать доходы, за вычетом операционных расходов. Предполагается, что он будет получать прибыль от будущей "монетизации всех соответствующих государственных природно-ресурсных активов Украины".Украинское правительство берет на себя обязательство направлять в фонд 50% доходов, полученных от будущей монетизации государственных природных ресурсов. В дальнейшем фонд сможет компенсировать украинской стороне затраты на новые, доходные проекты. Также фонд будет осуществлять ежегодные реинвестиции в укрепление безопасности Украины и предусматривать выплату дивидендов в виде "денежных средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов".В соглашении также предусмотрены гарантии, обеспечивающие защиту взносов Украины и активов фонда от обременений, связанных с обязательствами перед третьими лицами, включая международные финансовые организации и кредиторов.Ответственность за разработку соглашения о фонде возложена на министерства финансов США и Украины, а также на министерство экономики Украины.

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