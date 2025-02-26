https://1prime.ru/20250226/soglashenie-855284096.html

Трамп сделал заявление в отношении России и Украины

Трамп сделал заявление в отношении России и Украины - 26.02.2025, ПРАЙМ

Трамп сделал заявление в отношении России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T20:13+0300

2025-02-26T20:13+0300

2025-02-26T20:13+0300

политика

дональд трамп

сша

россия

украина

соглашение

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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине. "На мой взгляд, очень важно, что мы намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы положить конец убийствам", - сказал Трамп, выступая на первом заседании своего кабмина в Белом доме.

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сша

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дональд трамп, сша, россия, украина, соглашение