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Трамп сделал заявление в отношении России и Украины
Трамп сделал заявление в отношении России и Украины - 26.02.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление в отношении России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T20:13+0300
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2025-02-26T20:13+0300
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине. "На мой взгляд, очень важно, что мы намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы положить конец убийствам", - сказал Трамп, выступая на первом заседании своего кабмина в Белом доме.
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Политика, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, УКРАИНА, соглашение
Трамп сделал заявление в отношении России и Украины
Трамп: США хотят заключить соглашение с РФ и Украиной о завершении конфликта
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине.
"На мой взгляд, очень важно, что мы намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы положить конец убийствам", - сказал Трамп, выступая на первом заседании своего кабмина в Белом доме.
Госслужащие США подали иск против администрации Трампа