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Власти Украины согласились на сделку с США по природным ресурсам

Власти Украины согласились на сделку с США по природным ресурсам - 26.02.2025, ПРАЙМ

Власти Украины согласились на сделку с США по природным ресурсам

Украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T21:48+0300

2025-02-26T21:48+0300

2025-02-26T21:53+0300

экономика

денис шмыгаль

сша

украина

соглашение

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании инвестиционного фонда восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что вскоре украинской стороной будет подписано соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления. По его данным, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций. Первое - это создание Украиной и США фонда восстановления, который будет общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран. Украинские недра и ресурсы, по его словам, не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому. По его словам, Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Кроме того, как заверил премьер, в соглашении учтены обязательства Киева в рамках евроинтеграционного процесса.

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денис шмыгаль, сша, украина, соглашение