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Советник Трампа уверен, что конфликт на Украине скоро закончится

Советник Трампа уверен, что конфликт на Украине скоро закончится - 26.02.2025, ПРАЙМ

Советник Трампа уверен, что конфликт на Украине скоро закончится

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T04:09+0300

2025-02-26T04:09+0300

2025-02-26T04:09+0300

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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени договориться о завершении конфликта на Украине. "Я абсолютно уверен и доверяю ему в том, что эта война закончится в скором времени", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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мировая экономика, общество , рф, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, кит келлог, fox news, мид рф, мид