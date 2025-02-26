https://1prime.ru/20250226/ssha-855256017.html
СМИ: в США создадут реестр для нелегальных мигрантов
СМИ: в США создадут реестр для нелегальных мигрантов - 26.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: в США создадут реестр для нелегальных мигрантов
Власти США создадут реестр для подачи нелегальными мигрантами информации о себе, в противном случае им могут грозить штрафы и тюремное заключение, сообщает... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T03:00+0300
2025-02-26T03:00+0300
2025-02-26T03:00+0300
экономика
бизнес
общество
сша
москва
джордж буш-младший
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855256017.jpg?1740528023
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Власти США создадут реестр для подачи нелегальными мигрантами информации о себе, в противном случае им могут грозить штрафы и тюремное заключение, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на проект решения.
"Администрация Трампа планирует создать реестр для иммигрантов, находящихся в США незаконно, для подачи личной информации о себе, в ином случае они могут получить штрафы или тюремный срок", - пишет газета.
Отмечается, что от мигрантов потребуют оставить свои отпечатки пальцев и домашние адреса. Согласно проекту, наказание за невыполнение данных требований предусматривает штраф в размере до 5 тысяч долларов и до шести месяцев тюрьмы.
Издание напоминает, что президент Джордж Буш-младший создавал схожий реестр после терактов 11 сентября 2001 года, после чего из страны были высланы десятки тысяч человек.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , сша, москва, джордж буш-младший
Экономика, Бизнес, Общество , США, МОСКВА, Джордж Буш-младший
СМИ: в США создадут реестр для нелегальных мигрантов
WSJ: власти США создадут реестр для подачи нелегальными мигрантами информации о себе
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Власти США создадут реестр для подачи нелегальными мигрантами информации о себе, в противном случае им могут грозить штрафы и тюремное заключение, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на проект решения.
"Администрация Трампа планирует создать реестр для иммигрантов, находящихся в США незаконно, для подачи личной информации о себе, в ином случае они могут получить штрафы или тюремный срок", - пишет газета.
Отмечается, что от мигрантов потребуют оставить свои отпечатки пальцев и домашние адреса. Согласно проекту, наказание за невыполнение данных требований предусматривает штраф в размере до 5 тысяч долларов и до шести месяцев тюрьмы.
Издание напоминает, что президент Джордж Буш-младший создавал схожий реестр после терактов 11 сентября 2001 года, после чего из страны были высланы десятки тысяч человек.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.