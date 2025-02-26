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СМИ: в США создадут реестр для нелегальных мигрантов

СМИ: в США создадут реестр для нелегальных мигрантов - 26.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: в США создадут реестр для нелегальных мигрантов

Власти США создадут реестр для подачи нелегальными мигрантами информации о себе, в противном случае им могут грозить штрафы и тюремное заключение, сообщает... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T03:00+0300

2025-02-26T03:00+0300

2025-02-26T03:00+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Власти США создадут реестр для подачи нелегальными мигрантами информации о себе, в противном случае им могут грозить штрафы и тюремное заключение, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на проект решения. "Администрация Трампа планирует создать реестр для иммигрантов, находящихся в США незаконно, для подачи личной информации о себе, в ином случае они могут получить штрафы или тюремный срок", - пишет газета. Отмечается, что от мигрантов потребуют оставить свои отпечатки пальцев и домашние адреса. Согласно проекту, наказание за невыполнение данных требований предусматривает штраф в размере до 5 тысяч долларов и до шести месяцев тюрьмы. Издание напоминает, что президент Джордж Буш-младший создавал схожий реестр после терактов 11 сентября 2001 года, после чего из страны были высланы десятки тысяч человек. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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