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"Уничтожить Польшу и разделить ФРГ". В США нашли методы против глобалистов

"Уничтожить Польшу и разделить ФРГ". В США нашли методы против глобалистов - 26.02.2025, ПРАЙМ

"Уничтожить Польшу и разделить ФРГ". В США нашли методы против глобалистов

Если Германия продолжит выступать против политики президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, Соединенные Штаты с помощью ЦРУ могут разделить... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T14:40+0300

2025-02-26T14:40+0300

2025-02-26T14:44+0300

политика

сша

польша

германия

экспертное мнение

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Если Германия продолжит выступать против политики президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, Соединенные Штаты с помощью ЦРУ могут разделить ее на западную и восточную части. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер."Допустим, Германия играет с Америкой в игру "Мы тебя достанем", поясняет эксперт. - Если бы я работал в ЦРУ, я бы пошел к Дональду Трампу и сказал: ...посмотрите на карту последних выборов... Закономерность: АдГ (победила - прим. ред.) на востоке, остальные - на западе. Нам нужно разделить Германию на два отдельных государства. Нам нужна Восточная Германия и Западная Германия, поэтому нам нужно ввести экономическую блокаду против западной и способствовать экономической интеграции между Восточной Германией и Россией".Далее, по логике Риттера, Соединенным Штатам следует усилить Восточную Германию, предложив Польше вернуть ей немецкие территории, которые поляки получили по итогам Второй мировой войны."Мы уничтожим Польшу. Мы устроим полякам самый страшный кошмар, который у них когда-либо был", – отметил разведчик в отставке, после чего добавил, что в итоге указанных геополитических шагов Польша и Западная Германия будут ослаблены, а Восточная Германия, наоборот, укрепится и станет "более значимой". "Все, что нам нужно, это чтобы ЦРУ вмешалась и сделала то, что они умеют делать, потому что это их работа, - утверждает Риттер. - В идеале я бы не хотел, чтобы это произошло. В идеале я бы хотел, чтобы Германия проснулась и сказала: "О, нам нужен мир". Тогда нам не придется этого делать, и Польша останется целой".

https://1prime.ru/20250225/germaniya-855227962.html

сша

польша

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сша, польша, германия, экспертное мнение