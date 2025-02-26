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США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО

США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО - 26.02.2025, ПРАЙМ

США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО

США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T19:50+0300

2025-02-26T19:50+0300

2025-02-26T19:51+0300

политика

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ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран, заявил РИА Новости постпред РФ в ВТО Николай Платонов. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине. "Могу подтвердить. Заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины. Оно носит стандартный характер для определенной антироссийски настроенной группы членов, на которую приходится менее одной трети от суммарного числа участников организации. Примечательно, однако, решение американской стороны не ассоциировать себя публично в данном контексте с указанной группой", - пояснил постпред РФ.

https://1prime.ru/20250205/kitaj-854676766.html

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сша, вто, заявление