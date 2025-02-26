Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250226/ssha-855283650.html
США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО
США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО - 26.02.2025, ПРАЙМ
США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО
США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T19:50+0300
2025-02-26T19:51+0300
политика
сша
вто
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран, заявил РИА Новости постпред РФ в ВТО Николай Платонов. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине. "Могу подтвердить. Заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины. Оно носит стандартный характер для определенной антироссийски настроенной группы членов, на которую приходится менее одной трети от суммарного числа участников организации. Примечательно, однако, решение американской стороны не ассоциировать себя публично в данном контексте с указанной группой", - пояснил постпред РФ.
https://1prime.ru/20250205/kitaj-854676766.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вто, заявление
Политика, США, ВТО, заявление
19:50 26.02.2025 (обновлено: 19:51 26.02.2025)
 
США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО

Постпред: США решили не входить в число соавторов заявления против России в ВТО

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран, заявил РИА Новости постпред РФ в ВТО Николай Платонов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине.
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
5 февраля, 07:17
"Могу подтвердить. Заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины. Оно носит стандартный характер для определенной антироссийски настроенной группы членов, на которую приходится менее одной трети от суммарного числа участников организации. Примечательно, однако, решение американской стороны не ассоциировать себя публично в данном контексте с указанной группой", - пояснил постпред РФ.
 
ПолитикаСШАВТОзаявление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала