https://1prime.ru/20250226/ssha-855283650.html
США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО
США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО - 26.02.2025, ПРАЙМ
США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО
США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T19:50+0300
2025-02-26T19:50+0300
2025-02-26T19:51+0300
политика
сша
вто
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран, заявил РИА Новости постпред РФ в ВТО Николай Платонов. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине. "Могу подтвердить. Заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины. Оно носит стандартный характер для определенной антироссийски настроенной группы членов, на которую приходится менее одной трети от суммарного числа участников организации. Примечательно, однако, решение американской стороны не ассоциировать себя публично в данном контексте с указанной группой", - пояснил постпред РФ.
https://1prime.ru/20250205/kitaj-854676766.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вто, заявление
Политика, США, ВТО, заявление
США отказались от соавторства антироссийского заявления в ВТО
Постпред: США решили не входить в число соавторов заявления против России в ВТО
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран, заявил РИА Новости постпред РФ в ВТО Николай Платонов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине.
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
"Могу подтвердить. Заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины. Оно носит стандартный характер для определенной антироссийски настроенной группы членов, на которую приходится менее одной трети от суммарного числа участников организации. Примечательно, однако, решение американской стороны не ассоциировать себя публично в данном контексте с указанной группой", - пояснил постпред РФ.