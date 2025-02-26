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СФ одобрил единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами - 26.02.2025, ПРАЙМ
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СФ одобрил единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами
СФ одобрил единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами - 26.02.2025, ПРАЙМ
СФ одобрил единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий единую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:28+0300
2025-02-26T14:28+0300
экономика
совет федерации
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий единую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Документ направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ. Налоговым периодом по этому налогу является календарный месяц. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что закон позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний – производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания таких металлов в концентрате и цен на них на мировом рынке, говорил премьер.
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совет федерации
Экономика, Совет Федерации
14:28 26.02.2025
 
СФ одобрил единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами

СФ одобрил закон о единой ставке НДПИ в 6% при добыче концентратов с драгметаллами

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий единую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.
Документ направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ. Налоговым периодом по этому налогу является календарный месяц.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что закон позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний – производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания таких металлов в концентрате и цен на них на мировом рынке, говорил премьер.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
ГД установила единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами
12 февраля, 14:05
 
ЭкономикаСовет Федерации
 
 
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