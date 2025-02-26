https://1prime.ru/20250226/stavka-855272805.html
СФ одобрил единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами
СФ одобрил единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами - 26.02.2025, ПРАЙМ
СФ одобрил единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий единую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:28+0300
2025-02-26T14:28+0300
2025-02-26T14:28+0300
экономика
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий единую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Документ направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ. Налоговым периодом по этому налогу является календарный месяц. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что закон позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний – производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания таких металлов в концентрате и цен на них на мировом рынке, говорил премьер.
https://1prime.ru/20250212/gosduma-854876486.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a7d7f065c6c1b44c4d5ba084ce8e3b80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации
Экономика, Совет Федерации
СФ одобрил единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами
СФ одобрил закон о единой ставке НДПИ в 6% при добыче концентратов с драгметаллами
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий единую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 6% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.
Документ направлен на предотвращение споров между налоговыми органами и производителями золота, серебра и платины на предмет определения налоговой базы по НДПИ.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ. Налоговым периодом по этому налогу является календарный месяц.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что закон позволит уменьшить платежи по НДПИ для компаний – производителей металлов, используемых во многих высокотехнологичных отраслях - электронике, металлургии, машиностроении, медицине, космической сфере. Также более прозрачным станет определение налоговой базы по НДПИ: она будет зависеть от содержания таких металлов в концентрате и цен на них на мировом рынке, говорил премьер.
ГД установила единую ставку НДПИ при добыче концентратов с драгметаллами