https://1prime.ru/20250226/sud-855258287.html

Суд рассмотрит иск акционеров andex N.V. на 7 млрд рублей

Суд рассмотрит иск акционеров andex N.V. на 7 млрд рублей - 26.02.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск акционеров andex N.V. на 7 млрд рублей

Савеловский суд Москвы рассмотрит коллективный иск более 100 акционеров нидерландской Yandex N.V. на сумму около 7 миллиардов рублей, сказано в документах,... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T05:34+0300

2025-02-26T05:34+0300

2025-02-26T05:34+0300

россия

москва

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мосгорсуд

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы рассмотрит коллективный иск более 100 акционеров нидерландской Yandex N.V. на сумму около 7 миллиардов рублей, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Направить гражданское дело... об обязании выкупить принадлежащие акционерам акции либо осуществить их обмен для рассмотрения в Савеловский районный суд Москвы", - сказано в решении Мосгорсуда. Изначально иск был подан в Арбитражный суд Москвы, но затем передан по подсудности. В этом иске миноритарные акционеры просят обязать обменять их акции Yandex N.V. на бумаги российского "Яндекса" либо выкупить их по рыночной цене – 4250 рублей за штуку. Изначально иск был подан Александром Батлуком в интересах примерно 90 лиц, позднее к иску присоединились еще 30-40 лиц. Общая сумма требований оценивается в 7 миллиардов рублей. Yandex N.V. выделила свой основной российский бизнес в зарегистрированную в Калининградской области международную компанию ПАО "Яндекс" и в феврале прошлого года объявила о продаже этого бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Основным владельцем МКПАО "Яндекс" стал ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Как рассказал ранее представитель ответчика, ЗПИФ "Консорциум. Первый" выкупил или обменял часть акций Yandeх N.V., но обязанности выкупать все акции у него не было. Ранее сообщалось, что ЗПИФ "Консорциум. Первый" в мае прошлого года объявил предложение об обмене учитываемых в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе, а в июле – о завершении всех расчетов в рамках обмена и выкупа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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