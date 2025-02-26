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Суд рассмотрит иск акционеров andex N.V. на 7 млрд рублей
Суд рассмотрит иск акционеров andex N.V. на 7 млрд рублей - 26.02.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск акционеров andex N.V. на 7 млрд рублей
Савеловский суд Москвы рассмотрит коллективный иск более 100 акционеров нидерландской Yandex N.V. на сумму около 7 миллиардов рублей, сказано в документах,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T05:34+0300
2025-02-26T05:34+0300
2025-02-26T05:34+0300
россия
москва
яндекс
мосгорсуд
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы рассмотрит коллективный иск более 100 акционеров нидерландской Yandex N.V. на сумму около 7 миллиардов рублей, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Направить гражданское дело... об обязании выкупить принадлежащие акционерам акции либо осуществить их обмен для рассмотрения в Савеловский районный суд Москвы", - сказано в решении Мосгорсуда.
Изначально иск был подан в Арбитражный суд Москвы, но затем передан по подсудности.
В этом иске миноритарные акционеры просят обязать обменять их акции Yandex N.V. на бумаги российского "Яндекса" либо выкупить их по рыночной цене – 4250 рублей за штуку. Изначально иск был подан Александром Батлуком в интересах примерно 90 лиц, позднее к иску присоединились еще 30-40 лиц. Общая сумма требований оценивается в 7 миллиардов рублей.
Yandex N.V. выделила свой основной российский бизнес в зарегистрированную в Калининградской области международную компанию ПАО "Яндекс" и в феврале прошлого года объявила о продаже этого бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Основным владельцем МКПАО "Яндекс" стал ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
Как рассказал ранее представитель ответчика, ЗПИФ "Консорциум. Первый" выкупил или обменял часть акций Yandeх N.V., но обязанности выкупать все акции у него не было.
Ранее сообщалось, что ЗПИФ "Консорциум. Первый" в мае прошлого года объявил предложение об обмене учитываемых в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе, а в июле – о завершении всех расчетов в рамках обмена и выкупа.
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россия, москва, яндекс, мосгорсуд
РОССИЯ, МОСКВА, Яндекс, Мосгорсуд
Суд рассмотрит иск акционеров andex N.V. на 7 млрд рублей
Суд рассмотрит иск более ста акционеров andex N.V. на 7 миллиардов рублей
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы рассмотрит коллективный иск более 100 акционеров нидерландской Yandex N.V. на сумму около 7 миллиардов рублей, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Направить гражданское дело... об обязании выкупить принадлежащие акционерам акции либо осуществить их обмен для рассмотрения в Савеловский районный суд Москвы", - сказано в решении Мосгорсуда.
Изначально иск был подан в Арбитражный суд Москвы, но затем передан по подсудности.
В этом иске миноритарные акционеры просят обязать обменять их акции Yandex N.V. на бумаги российского "Яндекса" либо выкупить их по рыночной цене – 4250 рублей за штуку. Изначально иск был подан Александром Батлуком в интересах примерно 90 лиц, позднее к иску присоединились еще 30-40 лиц. Общая сумма требований оценивается в 7 миллиардов рублей.
Yandex N.V. выделила свой основной российский бизнес в зарегистрированную в Калининградской области международную компанию ПАО "Яндекс" и в феврале прошлого года объявила о продаже этого бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Основным владельцем МКПАО "Яндекс" стал ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
Как рассказал ранее представитель ответчика, ЗПИФ "Консорциум. Первый" выкупил или обменял часть акций Yandeх N.V., но обязанности выкупать все акции у него не было.
Ранее сообщалось, что ЗПИФ "Консорциум. Первый" в мае прошлого года объявил предложение об обмене учитываемых в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе, а в июле – о завершении всех расчетов в рамках обмена и выкупа.