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Администрации Трампа дали менее 2 дней на возобновление иностранной помощи

Администрации Трампа дали менее 2 дней на возобновление иностранной помощи - 26.02.2025, ПРАЙМ

Администрации Трампа дали менее 2 дней на возобновление иностранной помощи

Суд в США дал администрации президента США Дональда Трампа менее двух дней на возобновление иностранной помощи, заявив, что та не выполнила прошлое... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T10:29+0300

2025-02-26T10:29+0300

2025-02-26T10:29+0300

политика

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Суд в США дал администрации президента США Дональда Трампа менее двух дней на возобновление иностранной помощи, заявив, что та не выполнила прошлое постановление о разморозке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В середине февраля федеральный судья в США обязал администрацию Трампа возобновить замороженную иностранную помощь. Как отметил окружной суд по округу Колумбия, заявленная цель приостановки всей иностранной помощи состояла в том, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности, однако "ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ". "Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования, выданного около двух недель назад", - сообщает агентство. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, несмотря на постановление от 13 февраля, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), а также некоммерческие организации утверждают, что им неизвестно ни об одном платеже, который был бы осуществлен. Национальное общественное радио (NPR) сообщает, что окружной судья дал правительству США срок до конца среды для выполнения решения. Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.

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сша, дональд трамп