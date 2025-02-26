https://1prime.ru/20250226/territorii-855285721.html

Трамп заверил, что попытается вернуть Украине "как можно больше" территорий

Трамп заверил, что попытается вернуть Украине "как можно больше" территорий - 26.02.2025, ПРАЙМ

Трамп заверил, что попытается вернуть Украине "как можно больше" территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T21:55+0300

2025-02-26T21:55+0300

2025-02-26T21:55+0300

политика

дональд трамп

украина

территории

возвращение

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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. "Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных в ходе конфликта с Россией территорий. При этом Трамп не стал уточнять, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение, но подчеркнул, что его цель – завершение конфликта на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам. Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://1prime.ru/20250224/tramp-855215518.html

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дональд трамп, украина, территории, возвращение