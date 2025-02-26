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Россия нарастила торговлю с Азией и Африкой, заявили в ФТС - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила торговлю с Азией и Африкой, заявили в ФТС
Россия нарастила торговлю с Азией и Африкой, заявили в ФТС - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила торговлю с Азией и Африкой, заявили в ФТС
Россия в прошлом году увеличила торговлю со странами Африки и Азии - на них теперь приходится три четверти всего товарооборота страны, а вот европейские... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:06+0300
2025-02-26T12:06+0300
экономика
россия
африка
азия
фтс
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году увеличила торговлю со странами Африки и Азии - на них теперь приходится три четверти всего товарооборота страны, а вот европейские государства стали занимать меньше 20% в российской внешней торговле, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Так, по данным службы, общий российский товарооборот с другими странами в прошлом году составил 716,9 миллиарда долларов против 710,6 миллиарда годом ранее. Главными торговыми партнерами России в прошлом году были азиатские страны с долей в 72,6% в общем объеме товарооборота, или 520,4 миллиарда долларов. Российские компании поставили в эти страны товаров на 329,2 миллиарда долларов, что на 7,6% больше показателя годом ранее. В то же время импорт в нашу страну из региона вырос на 1,9% и составил 191,2 миллиарда долларов. Сильнее всего торговля выросла с Африкой: продажи российской продукции странам региона выросли до 24,3 миллиарда долларов с 21,2 миллиарда, а ввоз африканских товаров - до 3,5 миллиарда с 3,4 миллиарда. Доля этого региона в торговле России выросла до 3,9% с 3,4% годом ранее. В то же время наиболее заметное падение товарооборота было со странами Европы - на 14%, он составил по итогам года 141,5 миллиарда долларов. Доля региона в структуре российской внешней торговле впервые за десятилетия опустилась ниже 20%. Также сократилась торговля с государствами на американских континентах, хотя и всего на 1,7% - до 26,6 миллиарда долларов. Товарооборот России с Океанией, которая занимает во внешней торговле лишь 0,02%, составил 0,1 миллиарда долларов против 0,2 миллиарда в 2023 году.
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россия, африка, азия, фтс
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, АЗИЯ, ФТС
12:06 26.02.2025
 
Россия нарастила торговлю с Азией и Африкой, заявили в ФТС

ФТС: три четверти всего товарооборота России приходится на страны Африки и Азии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году увеличила торговлю со странами Африки и Азии - на них теперь приходится три четверти всего товарооборота страны, а вот европейские государства стали занимать меньше 20% в российской внешней торговле, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Так, по данным службы, общий российский товарооборот с другими странами в прошлом году составил 716,9 миллиарда долларов против 710,6 миллиарда годом ранее.
Главными торговыми партнерами России в прошлом году были азиатские страны с долей в 72,6% в общем объеме товарооборота, или 520,4 миллиарда долларов. Российские компании поставили в эти страны товаров на 329,2 миллиарда долларов, что на 7,6% больше показателя годом ранее. В то же время импорт в нашу страну из региона вырос на 1,9% и составил 191,2 миллиарда долларов.
Сильнее всего торговля выросла с Африкой: продажи российской продукции странам региона выросли до 24,3 миллиарда долларов с 21,2 миллиарда, а ввоз африканских товаров - до 3,5 миллиарда с 3,4 миллиарда. Доля этого региона в торговле России выросла до 3,9% с 3,4% годом ранее.
В то же время наиболее заметное падение товарооборота было со странами Европы - на 14%, он составил по итогам года 141,5 миллиарда долларов. Доля региона в структуре российской внешней торговле впервые за десятилетия опустилась ниже 20%.
Также сократилась торговля с государствами на американских континентах, хотя и всего на 1,7% - до 26,6 миллиарда долларов. Товарооборот России с Океанией, которая занимает во внешней торговле лишь 0,02%, составил 0,1 миллиарда долларов против 0,2 миллиарда в 2023 году.
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ЭкономикаРОССИЯАФРИКААЗИЯФТС
 
 
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