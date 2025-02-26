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Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов

Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов - 26.02.2025, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов

Объем взаимной торговли России и Ирака по итогам 2024 года вырос почти на 30%, говорится в материалах к заседанию российско-иракской межправкомиссии, которые... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T15:45+0300

2025-02-26T15:45+0300

2025-02-26T15:47+0300

экономика

россия

ирак

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БАГДАД, 26 фев – ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Ирака по итогам 2024 года вырос почти на 30%, говорится в материалах к заседанию российско-иракской межправкомиссии, которые есть в распоряжении РИА Новости. Заседание 10-й российско-иракской межправительственной комиссии проходит в среду в Багдаде. Председателем российской части МПК является глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Российско-иракская торговля демонстрирует положительную динамику – по итогам 2024 года товарооборот увеличился почти на 30%", - следует из материалов. Кроме того, Россия в прошлом году нарастила экспорт в Ирак на 27,8%, основная часть пришлась на продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а импорт в РФ увеличился в 4,1 раза."Российский экспорт увеличился на 27,8%, а импорт увеличился в 4,1 раза. В 2024 году основная часть российского экспорта в Ирак пришлась на продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия", - говорится в материалах.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что товарооборот РФ и Ирака в 2023 году снизился, при этом в 2022 году был отмечен рост на 43%.

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россия, ирак