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Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов
Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов - 26.02.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов
Объем взаимной торговли России и Ирака по итогам 2024 года вырос почти на 30%, говорится в материалах к заседанию российско-иракской межправкомиссии, которые... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T15:45+0300
2025-02-26T15:47+0300
экономика
россия
ирак
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БАГДАД, 26 фев – ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Ирака по итогам 2024 года вырос почти на 30%, говорится в материалах к заседанию российско-иракской межправкомиссии, которые есть в распоряжении РИА Новости. Заседание 10-й российско-иракской межправительственной комиссии проходит в среду в Багдаде. Председателем российской части МПК является глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Российско-иракская торговля демонстрирует положительную динамику – по итогам 2024 года товарооборот увеличился почти на 30%", - следует из материалов. Кроме того, Россия в прошлом году нарастила экспорт в Ирак на 27,8%, основная часть пришлась на продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а импорт в РФ увеличился в 4,1 раза."Российский экспорт увеличился на 27,8%, а импорт увеличился в 4,1 раза. В 2024 году основная часть российского экспорта в Ирак пришлась на продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия", - говорится в материалах.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что товарооборот РФ и Ирака в 2023 году снизился, при этом в 2022 году был отмечен рост на 43%.
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россия, ирак
Экономика, РОССИЯ, ИРАК
15:45 26.02.2025 (обновлено: 15:47 26.02.2025)
 
Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов

Товарооборот между Россией и Ираком за 2024 год увеличился почти на 30%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИрак
Ирак - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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БАГДАД, 26 фев – ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Ирака по итогам 2024 года вырос почти на 30%, говорится в материалах к заседанию российско-иракской межправкомиссии, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Заседание 10-й российско-иракской межправительственной комиссии проходит в среду в Багдаде. Председателем российской части МПК является глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Российско-иракская торговля демонстрирует положительную динамику – по итогам 2024 года товарооборот увеличился почти на 30%", - следует из материалов.
Кроме того, Россия в прошлом году нарастила экспорт в Ирак на 27,8%, основная часть пришлась на продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а импорт в РФ увеличился в 4,1 раза.
"Российский экспорт увеличился на 27,8%, а импорт увеличился в 4,1 раза. В 2024 году основная часть российского экспорта в Ирак пришлась на продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия", - говорится в материалах.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что товарооборот РФ и Ирака в 2023 году снизился, при этом в 2022 году был отмечен рост на 43%.
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