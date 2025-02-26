Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/tovarooborot-855277852.html
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой - 26.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой
Товарооборот между Россией и африканским континентом в 2024 году увеличился на десять процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:29+0300
2025-02-26T16:29+0300
экономика
россия
владимир путин
гвинея-бисау
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1a/855277287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6475ad015018e974e23f549141aa7db.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и африканским континентом в 2024 году увеличился на десять процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало."В прошлом году товарооборот между Россией и африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%",- подчеркнул российский лидер.Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в свою очередь выразил благодарность Москве за увеличение квот на обучение в России для бисайских военных, полицейских и студентов.Он также подчеркнул, что визит направлен на укрепление дружеских связей между Гвинеей-Бисау и Россией.
https://1prime.ru/20250226/tovarooborot-855267272.html
гвинея-бисау
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1a/855277287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ebef9f63238c49d74f1fd81eb73ba76.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, гвинея-бисау
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Гвинея-Бисау
16:29 26.02.2025
 
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой

Путин: товарооборот между Россией и африканским континентом прибавил 10%

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало
Президент Владимир Путин встретился с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и африканским континентом в 2024 году увеличился на десять процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
"В прошлом году товарооборот между Россией и африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%",- подчеркнул российский лидер.
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в свою очередь выразил благодарность Москве за увеличение квот на обучение в России для бисайских военных, полицейских и студентов.
Он также подчеркнул, что визит направлен на укрепление дружеских связей между Гвинеей-Бисау и Россией.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Россия нарастила торговлю с Азией и Африкой, заявили в ФТС
12:06
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинГвинея-Бисау
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала