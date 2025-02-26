https://1prime.ru/20250226/tovarooborot-855277852.html

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой - 26.02.2025, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой

Товарооборот между Россией и африканским континентом в 2024 году увеличился на десять процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:29+0300

2025-02-26T16:29+0300

2025-02-26T16:29+0300

экономика

россия

владимир путин

гвинея-бисау

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1a/855277287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6475ad015018e974e23f549141aa7db.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и африканским континентом в 2024 году увеличился на десять процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало."В прошлом году товарооборот между Россией и африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%",- подчеркнул российский лидер.Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в свою очередь выразил благодарность Москве за увеличение квот на обучение в России для бисайских военных, полицейских и студентов.Он также подчеркнул, что визит направлен на укрепление дружеских связей между Гвинеей-Бисау и Россией.

https://1prime.ru/20250226/tovarooborot-855267272.html

гвинея-бисау

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, гвинея-бисау