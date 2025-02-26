https://1prime.ru/20250226/tovarooborot-855277852.html
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой - 26.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой
Товарооборот между Россией и африканским континентом в 2024 году увеличился на десять процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:29+0300
2025-02-26T16:29+0300
2025-02-26T16:29+0300
экономика
россия
владимир путин
гвинея-бисау
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1a/855277287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6475ad015018e974e23f549141aa7db.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и африканским континентом в 2024 году увеличился на десять процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало."В прошлом году товарооборот между Россией и африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%",- подчеркнул российский лидер.Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в свою очередь выразил благодарность Москве за увеличение квот на обучение в России для бисайских военных, полицейских и студентов.Он также подчеркнул, что визит направлен на укрепление дружеских связей между Гвинеей-Бисау и Россией.
https://1prime.ru/20250226/tovarooborot-855267272.html
гвинея-бисау
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1a/855277287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ebef9f63238c49d74f1fd81eb73ba76.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, гвинея-бисау
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Гвинея-Бисау
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Африкой
Путин: товарооборот между Россией и африканским континентом прибавил 10%
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и африканским континентом в 2024 году увеличился на десять процентов. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
"В прошлом году товарооборот между Россией и африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%",- подчеркнул российский лидер.
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в свою очередь выразил благодарность Москве за увеличение квот на обучение в России для бисайских военных, полицейских и студентов.
Он также подчеркнул, что визит направлен на укрепление дружеских связей между Гвинеей-Бисау и Россией.
Россия нарастила торговлю с Азией и Африкой, заявили в ФТС