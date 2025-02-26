https://1prime.ru/20250226/tramp-855285333.html

Трамп назвал Путина очень умным

Трамп назвал Путина очень умным - 26.02.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал Путина очень умным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T21:14+0300

2025-02-26T21:14+0300

2025-02-26T21:25+0300

политика

дональд трамп

мнение

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по Украине. "Он очень умный человек, очень хитрый", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров. Президент США отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение. "Когда я был избран, мы говорили (с Путиным - ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать - в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение", - сказал Трамп.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855217809.html

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дональд трамп, мнение, владимир путин