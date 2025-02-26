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Трамп назвал Путина очень умным
Трамп назвал Путина очень умным - 26.02.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал Путина очень умным
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T21:14+0300
2025-02-26T21:14+0300
2025-02-26T21:25+0300
политика
дональд трамп
мнение
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по Украине. "Он очень умный человек, очень хитрый", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров. Президент США отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение. "Когда я был избран, мы говорили (с Путиным - ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать - в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение", - сказал Трамп.
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дональд трамп, мнение, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, мнение, Владимир Путин
Трамп назвал Путина очень умным
Трамп заявил, что считает Путина очень умным человеком
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по Украине.
"Он очень умный человек, очень хитрый", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Президент США отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение.
Трамп воздержался от того, чтобы назвать Путина "диктатором"
"Когда я был избран, мы говорили (с Путиным - ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать - в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение", - сказал Трамп.