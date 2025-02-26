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ЦБ оценил условия для пересмотра кодекса корпоративного управления в России - 26.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ оценил условия для пересмотра кодекса корпоративного управления в России
ЦБ оценил условия для пересмотра кодекса корпоративного управления в России - 26.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил условия для пересмотра кодекса корпоративного управления в России
Сейчас очень хорошее время для пересмотра кодекса корпоративного управления в России, чтобы настроить его на новые условия, заявил первый заместитель... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:49+0300
2025-02-26T12:49+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сейчас очень хорошее время для пересмотра кодекса корпоративного управления в России, чтобы настроить его на новые условия, заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. "Мне кажется, мы уже начали дискуссию по этому вопросу и есть встреча с корпоратами, есть встреча с представителями финансового рынка. Возможно, мы не приступили к написанию нового документа, но мы считаем, что сейчас как раз очень хорошее время, в определенной степени на нижней точке, пересмотреть кодекс для того, чтобы настроить его на новые условия", - сказал он, выступая на XIV Всероссийском форуме по корпоративному управлению. "Есть действительно позиция и мы ее слышим от ряда акционерных обществ, которые говорят, что сейчас не самое лучшее время вводить какие-то новые правила, требования", - продолжил Чистюхин. По его словам, кодекс - это мягкое регулирование, а у мягкого регулирования всегда была очень сложная судьба в России. "Российский как чиновник, так и предприниматель обычно понимает хорошо жесткие нормы административного характера: налево можно, направо нельзя. А вот когда: подумай, куда можно, куда нельзя, и сам прими решение, - вот здесь начинаются сразу такие сложные вещи", - отметил первый зампред. Обновленный кодекс достаточно помог бы за определенный период времени адаптироваться к новым правилам и потом понять, работают ли они в контексте мягкого регулирования, либо они нуждаются в более жестком закреплении на уровне законов, либо там разного рода подзаконного регулирования, пояснил он. "Мы обнаружили, что в текущем кодексе описаны практически все вопросы, но многие описаны в максимально общем порядке", - сказал Чистюхин. Он привел в пример вопросы взаимоотношения с инвесторами. "Каким образом взаимодействовать? С какой регулярностью? Какие вопросы обсуждать? Кажется, что это вроде бы естественные вещи, но, как показала практика последних лет, с уходом давления иностранных инвесторов, многие компании здесь испытывают большие сложности", - заявил первый зампред. Вопросы, связанные с дивидендной политикой, со стратегией роста акционерной стоимости могут найти более полное отражение в кодексе корпоративного управления, а, например в вопросе зеленой повестки, опыт европейских стран показал, что требования по раскрытию информации о действиях при реализации принципов ESG очень сильно перегрузили годовые отчеты компаний, и ЦБ РФ будет к этому относиться осторожно, заключил он.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
12:49 26.02.2025
 
ЦБ оценил условия для пересмотра кодекса корпоративного управления в России

ЦБ: сейчас хорошее время для пересмотра кодекса корпоративного управления в РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сейчас очень хорошее время для пересмотра кодекса корпоративного управления в России, чтобы настроить его на новые условия, заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.
"Мне кажется, мы уже начали дискуссию по этому вопросу и есть встреча с корпоратами, есть встреча с представителями финансового рынка. Возможно, мы не приступили к написанию нового документа, но мы считаем, что сейчас как раз очень хорошее время, в определенной степени на нижней точке, пересмотреть кодекс для того, чтобы настроить его на новые условия", - сказал он, выступая на XIV Всероссийском форуме по корпоративному управлению.
"Есть действительно позиция и мы ее слышим от ряда акционерных обществ, которые говорят, что сейчас не самое лучшее время вводить какие-то новые правила, требования", - продолжил Чистюхин.
По его словам, кодекс - это мягкое регулирование, а у мягкого регулирования всегда была очень сложная судьба в России. "Российский как чиновник, так и предприниматель обычно понимает хорошо жесткие нормы административного характера: налево можно, направо нельзя. А вот когда: подумай, куда можно, куда нельзя, и сам прими решение, - вот здесь начинаются сразу такие сложные вещи", - отметил первый зампред.
Обновленный кодекс достаточно помог бы за определенный период времени адаптироваться к новым правилам и потом понять, работают ли они в контексте мягкого регулирования, либо они нуждаются в более жестком закреплении на уровне законов, либо там разного рода подзаконного регулирования, пояснил он. "Мы обнаружили, что в текущем кодексе описаны практически все вопросы, но многие описаны в максимально общем порядке", - сказал Чистюхин.
Он привел в пример вопросы взаимоотношения с инвесторами. "Каким образом взаимодействовать? С какой регулярностью? Какие вопросы обсуждать? Кажется, что это вроде бы естественные вещи, но, как показала практика последних лет, с уходом давления иностранных инвесторов, многие компании здесь испытывают большие сложности", - заявил первый зампред.
Вопросы, связанные с дивидендной политикой, со стратегией роста акционерной стоимости могут найти более полное отражение в кодексе корпоративного управления, а, например в вопросе зеленой повестки, опыт европейских стран показал, что требования по раскрытию информации о действиях при реализации принципов ESG очень сильно перегрузили годовые отчеты компаний, и ЦБ РФ будет к этому относиться осторожно, заключил он.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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