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ЦБ обсудит полномочия маркировать акции эмитентов с неполным раскрытием
ЦБ обсудит полномочия маркировать акции эмитентов с неполным раскрытием - 26.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ обсудит полномочия маркировать акции эмитентов с неполным раскрытием
Банк России обсуждает с Минюстом полномочия по маркировке акций эмитентов РФ с недостаточным раскрытием информации, заявил журналистам первый заместитель... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T13:45+0300
2025-02-26T13:45+0300
2025-02-26T13:45+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Минюстом полномочия по маркировке акций эмитентов РФ с недостаточным раскрытием информации, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В декабре прошлого года Чистюхин сообщал, что проект нормативного акта по маркировке акций российских эмитентов с недостаточным раскрытием информации находится на регистрации в Минюсте. "У нас идет дискуссия с коллегами из Минюста на эту тему. Как только завершим ее - я очень надеюсь, что мы ее завершим, - то выпустим эти правила", - сказал первый зампред в кулуарах XIV Всероссийского форума по корпоративному управлению. "Коллеги из Минюста ставят вопрос, насколько у нас достаточно полномочий, чтобы именно в такой конфигурации издать данный нормативный акт", - добавил Чистюхин.
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минюст рф
ЦБ обсудит полномочия маркировать акции эмитентов с неполным раскрытием
ЦБ обсудит с Минюстом полномочия маркировать акции эмитентов с неполным раскрытием
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Минюстом полномочия по маркировке акций эмитентов РФ с недостаточным раскрытием информации, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
В декабре прошлого года Чистюхин сообщал, что проект нормативного акта по маркировке акций российских эмитентов с недостаточным раскрытием информации находится на регистрации в Минюсте.
"У нас идет дискуссия с коллегами из Минюста на эту тему. Как только завершим ее - я очень надеюсь, что мы ее завершим, - то выпустим эти правила", - сказал первый зампред в кулуарах XIV Всероссийского форума по корпоративному управлению.
"Коллеги из Минюста ставят вопрос, насколько у нас достаточно полномочий, чтобы именно в такой конфигурации издать данный нормативный акт", - добавил Чистюхин.
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