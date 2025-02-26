https://1prime.ru/20250226/tsb-855271026.html

ЦБ обсудит полномочия маркировать акции эмитентов с неполным раскрытием

ЦБ обсудит полномочия маркировать акции эмитентов с неполным раскрытием - 26.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ обсудит полномочия маркировать акции эмитентов с неполным раскрытием

Банк России обсуждает с Минюстом полномочия по маркировке акций эмитентов РФ с недостаточным раскрытием информации, заявил журналистам первый заместитель... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:45+0300

2025-02-26T13:45+0300

2025-02-26T13:45+0300

экономика

минюст рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6edbec65cda03dd2bcb7f597633c9d17.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Минюстом полномочия по маркировке акций эмитентов РФ с недостаточным раскрытием информации, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В декабре прошлого года Чистюхин сообщал, что проект нормативного акта по маркировке акций российских эмитентов с недостаточным раскрытием информации находится на регистрации в Минюсте. "У нас идет дискуссия с коллегами из Минюста на эту тему. Как только завершим ее - я очень надеюсь, что мы ее завершим, - то выпустим эти правила", - сказал первый зампред в кулуарах XIV Всероссийского форума по корпоративному управлению. "Коллеги из Минюста ставят вопрос, насколько у нас достаточно полномочий, чтобы именно в такой конфигурации издать данный нормативный акт", - добавил Чистюхин.

https://1prime.ru/20250226/bakni-855266126.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минюст рф