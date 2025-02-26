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ЦБ сможет определять валюту для оплаты уставного капитала банков
ЦБ сможет определять валюту для оплаты уставного капитала банков - 26.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ сможет определять валюту для оплаты уставного капитала банков
Сенаторы одобрили закон, дающий право Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного капитала российских кредитных | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:02+0300
2025-02-26T14:02+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, дающий право Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного капитала российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, расширения возможностей противодействия санкциям, а также дедолларизации российской экономики и стабилизации курса рубля. Закон предусматривает, что совет директоров Банка России будет определять перечень видов иностранной валюты, которой можно оплачивать доли в уставном капитале кредитных организаций, страховщиков и НПФ. Также совет директоров ЦБ будет вправе определить максимальную долю уставного капитала этих организаций, которая может быть оплачена такой валютой. Согласно пояснительной записке, в оплату долей уставного капитала соответствующих российских финансовых организаций предположительно могут вноситься валюты стран ЕАЭС и БРИКС. Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
ЦБ сможет определять валюту для оплаты уставного капитала банков
СФ одобрил закон о праве ЦБ определять валюту для оплаты уставного капитала банков
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, дающий право Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного капитала российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, расширения возможностей противодействия санкциям, а также дедолларизации российской экономики и стабилизации курса рубля.
Закон предусматривает, что совет директоров Банка России будет определять перечень видов иностранной валюты, которой можно оплачивать доли в уставном капитале кредитных организаций, страховщиков и НПФ. Также совет директоров ЦБ будет вправе определить максимальную долю уставного капитала этих организаций, которая может быть оплачена такой валютой.
Согласно пояснительной записке, в оплату долей уставного капитала соответствующих российских финансовых организаций предположительно могут вноситься валюты стран ЕАЭС и БРИКС.
Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
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