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ЦБ сможет определять валюту для оплаты уставного капитала банков

ЦБ сможет определять валюту для оплаты уставного капитала банков - 26.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ сможет определять валюту для оплаты уставного капитала банков

Сенаторы одобрили закон, дающий право Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного капитала российских кредитных | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T14:02+0300

2025-02-26T14:02+0300

2025-02-26T14:02+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, дающий право Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного капитала российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, расширения возможностей противодействия санкциям, а также дедолларизации российской экономики и стабилизации курса рубля. Закон предусматривает, что совет директоров Банка России будет определять перечень видов иностранной валюты, которой можно оплачивать доли в уставном капитале кредитных организаций, страховщиков и НПФ. Также совет директоров ЦБ будет вправе определить максимальную долю уставного капитала этих организаций, которая может быть оплачена такой валютой. Согласно пояснительной записке, в оплату долей уставного капитала соответствующих российских финансовых организаций предположительно могут вноситься валюты стран ЕАЭС и БРИКС. Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.

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