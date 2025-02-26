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Цены на электроэнергию в странах Балтии превысили тарифы в Финляндии

Цены на электроэнергию в странах Балтии превысили тарифы в Финляндии - 26.02.2025, ПРАЙМ

Цены на электроэнергию в странах Балтии превысили тарифы в Финляндии

Цены на электроэнергию на бирже в странах Балтии после отключения от энергосистемы БРЭЛЛ в десятки раз превышает тарифы в Финляндии, сообщает эстонская... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:02+0300

2025-02-26T00:02+0300

2025-02-26T00:02+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Цены на электроэнергию на бирже в странах Балтии после отключения от энергосистемы БРЭЛЛ в десятки раз превышает тарифы в Финляндии, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. Отмечается, что четвертый день подряд цены в балтийских странах превышают отметку в 10 центов за киловатт-час, при этом во вторник среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составляет 13,1 цента за киловатт-час, что в 26 раз выше тарифов в Финляндии. В понедельник среднесуточные биржевые цены в Финляндии были ниже почти в 58 раз. "Электричество на бирже в странах Балтии четвертый день подряд превышает отметку в 10 центов за киловатт-час. Во вторник, 25 февраля, среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составляет 13,1 цента за киловатт-час, что почти на 4,5%, чем днем ранее. В то же время в Финляндии тариф в 26 раз ниже", - сообщается в материале на сайте ERR. При этом ранее главный редактор портала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич заявлял РИА Новости, что отключение международного энергокольца БРЭЛЛ не могло сразу же повлиять на цены на электроэнергию в странах Прибалтики, и делать выводы о росте цен по первым дням работы их энергосистемы – некорректно. Марцинкевич также объяснил, что в течение длительного периода времени цены на электроэнергию в странах Балтии все же будут постепенно повышаться из-за необходимости возместить инвестиции, потраченные на технический процесс выхода из БРЭЛЛ. Также он отметил, что волатильность цен на бирже электроэнергии в Европе - это нормальная практика, так как цены на электричество в этих странах сильно зависят от погодных условий из-за распространенности генерации с помощью возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.

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мировая экономика, эстония, литва, латвия