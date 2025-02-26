https://1prime.ru/20250226/tsru-855279249.html

"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ

"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ - 26.02.2025, ПРАЙМ

"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ

Намерение агентов Центрального разведывательного управления шантажировать власти продажей или разглашением госсекретов не сохранит им рабочие места. От них... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T17:09+0300

2025-02-26T17:09+0300

2025-02-26T17:11+0300

политика

тулси габбард

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75714/66/757146665_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_e6adfd7d19b0af71957922440e6dee47.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Намерение агентов Центрального разведывательного управления шантажировать власти продажей или разглашением госсекретов не сохранит им рабочие места. От них нужно избавиться, заявила в интервью Fox News глава Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард. Ведущий телеканала и директор Нацразведки сошлись во мнении, что многие агенты ЦРУ планируют "продать государственные секреты нашим врагам", чтобы избежать увольнения в ходе грядущей чистки. Комментируя вопрос, что делать с этими агентами, Габбард отметила, что шантаж вряд ли поможет им сохранить свои рабочие места, и подчеркнула, что "такими непрямыми угрозами они разоблачают самих себя, распространяя свою пропаганду через CNN, а также снова и снова демонстрируя, что они вовсе не преданны Америке"."Эти люди думают только о себе. Так что нам нужно искоренить их, избавиться от них", - сказала глава Национальной разведки, добавив, что в результате патриотически настроенные сотрудники разведки "смогут сосредоточиться на своем деле".

https://1prime.ru/20250206/tsru-854711202.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тулси габбард, цру