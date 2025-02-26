Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250226/tsru-855279249.html
"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ
"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ - 26.02.2025, ПРАЙМ
"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ
Намерение агентов Центрального разведывательного управления шантажировать власти продажей или разглашением госсекретов не сохранит им рабочие места. От них... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:09+0300
2025-02-26T17:11+0300
политика
тулси габбард
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75714/66/757146665_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_e6adfd7d19b0af71957922440e6dee47.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Намерение агентов Центрального разведывательного управления шантажировать власти продажей или разглашением госсекретов не сохранит им рабочие места. От них нужно избавиться, заявила в интервью Fox News глава Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард. Ведущий телеканала и директор Нацразведки сошлись во мнении, что многие агенты ЦРУ планируют "продать государственные секреты нашим врагам", чтобы избежать увольнения в ходе грядущей чистки. Комментируя вопрос, что делать с этими агентами, Габбард отметила, что шантаж вряд ли поможет им сохранить свои рабочие места, и подчеркнула, что "такими непрямыми угрозами они разоблачают самих себя, распространяя свою пропаганду через CNN, а также снова и снова демонстрируя, что они вовсе не преданны Америке"."Эти люди думают только о себе. Так что нам нужно искоренить их, избавиться от них", - сказала глава Национальной разведки, добавив, что в результате патриотически настроенные сотрудники разведки "смогут сосредоточиться на своем деле".
https://1prime.ru/20250206/tsru-854711202.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75714/66/757146665_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_3fdfdcf0477860e036b4893671fa1d25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
тулси габбард, цру
Политика, Тулси Габбард, ЦРУ
17:09 26.02.2025 (обновлено: 17:11 26.02.2025)
 
"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ

Глава ЦРУ Габбард: нужно искоренить ЦРУ и избавиться от агентов

Обама принял отставку главы ЦРУ Петреуса, врио директора стал Майкл Морелл
Обама принял отставку главы ЦРУ Петреуса, врио директора стал Майкл Морелл
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Намерение агентов Центрального разведывательного управления шантажировать власти продажей или разглашением госсекретов не сохранит им рабочие места. От них нужно избавиться, заявила в интервью Fox News глава Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард.
Ведущий телеканала и директор Нацразведки сошлись во мнении, что многие агенты ЦРУ планируют "продать государственные секреты нашим врагам", чтобы избежать увольнения в ходе грядущей чистки.
Комментируя вопрос, что делать с этими агентами, Габбард отметила, что шантаж вряд ли поможет им сохранить свои рабочие места, и подчеркнула, что "такими непрямыми угрозами они разоблачают самих себя, распространяя свою пропаганду через CNN, а также снова и снова демонстрируя, что они вовсе не преданны Америке".
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников
6 февраля, 09:12
"Эти люди думают только о себе. Так что нам нужно искоренить их, избавиться от них", - сказала глава Национальной разведки, добавив, что в результате патриотически настроенные сотрудники разведки "смогут сосредоточиться на своем деле".
 
ПолитикаТулси ГаббардЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала