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"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ
"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ - 26.02.2025, ПРАЙМ
"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ
Намерение агентов Центрального разведывательного управления шантажировать власти продажей или разглашением госсекретов не сохранит им рабочие места. От них... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:09+0300
2025-02-26T17:09+0300
2025-02-26T17:11+0300
политика
тулси габбард
цру
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Намерение агентов Центрального разведывательного управления шантажировать власти продажей или разглашением госсекретов не сохранит им рабочие места. От них нужно избавиться, заявила в интервью Fox News глава Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард. Ведущий телеканала и директор Нацразведки сошлись во мнении, что многие агенты ЦРУ планируют "продать государственные секреты нашим врагам", чтобы избежать увольнения в ходе грядущей чистки. Комментируя вопрос, что делать с этими агентами, Габбард отметила, что шантаж вряд ли поможет им сохранить свои рабочие места, и подчеркнула, что "такими непрямыми угрозами они разоблачают самих себя, распространяя свою пропаганду через CNN, а также снова и снова демонстрируя, что они вовсе не преданны Америке"."Эти люди думают только о себе. Так что нам нужно искоренить их, избавиться от них", - сказала глава Национальной разведки, добавив, что в результате патриотически настроенные сотрудники разведки "смогут сосредоточиться на своем деле".
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тулси габбард, цру
Политика, Тулси Габбард, ЦРУ
"Искоренить глубинное государство". Тулси Габбард анонсировала чистки в ЦРУ
Глава ЦРУ Габбард: нужно искоренить ЦРУ и избавиться от агентов
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Намерение агентов Центрального разведывательного управления шантажировать власти продажей или разглашением госсекретов не сохранит им рабочие места. От них нужно избавиться, заявила в интервью Fox News
глава Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард.
Ведущий телеканала и директор Нацразведки сошлись во мнении, что многие агенты ЦРУ планируют "продать государственные секреты нашим врагам", чтобы избежать увольнения в ходе грядущей чистки.
Комментируя вопрос, что делать с этими агентами, Габбард отметила, что шантаж вряд ли поможет им сохранить свои рабочие места, и подчеркнула, что "такими непрямыми угрозами они разоблачают самих себя, распространяя свою пропаганду через CNN, а также снова и снова демонстрируя, что они вовсе не преданны Америке".
ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников
"Эти люди думают только о себе. Так что нам нужно искоренить их, избавиться от них", - сказала глава Национальной разведки, добавив, что в результате патриотически настроенные сотрудники разведки "смогут сосредоточиться на своем деле".