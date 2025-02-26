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СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине

СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине - 26.02.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине

План урегулирования украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не предусматривает обязательств США отправить силы в регион или... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T09:41+0300

2025-02-26T09:41+0300

2025-02-26T09:41+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. План урегулирования украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не предусматривает обязательств США отправить силы в регион или оказывать помощь в случае боевых действий. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на представителя администрации Белого дома.Как пишет издание, ссылаясь на высокопоставленный источник, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон настаивал на поддержке США в отношении сил, которые Париж и Лондон планируют направить на Украину после достижения мирного соглашения. Утверждается, что Трамп проявил открытость к этой идее, и Макрон покинул Вашингтон, полагая, что достиг договоренности с американским коллегой."Хотя Макрон считает, что у него есть взаимопонимание с Трампом, представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион", - сообщает издание. Ранее Financial Times также сообщала, ссылаясь на анонимные источники, что Макрону не удалось убедить Трампа взять на себя обязательства по поддержке отправки европейских военных на Украину после завершения конфликта.После переговоров с Трампом в Вашингтоне Макрон заявил о стремлении к "быстрому соглашению" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву. Он также утверждал, что заручился поддержкой Трампа в отношении тех гарантий безопасности, которые Европа намерена предоставить Украине.Ранее Telegraph сообщала со ссылкой на британские правительственные источники, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают возможность совместной отправки "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Утверждается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" поддерживает эту инициативу, в то время как Макрон продолжает продвигать идею отправки военных, которую ранее обсуждал с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявляло, что Запад намерен развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта, и говорить о миротворцах на Украине пока преждевременно.

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общество , мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, wsj, financial times, эммануэль макрон, франция