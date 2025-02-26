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Экс-советник Трампа указал на "высокий риск раздела" Украины
Экс-советник Трампа указал на "высокий риск раздела" Украины - 26.02.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа указал на "высокий риск раздела" Украины
Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что существует высокий риск раздела Украины. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T11:28+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что существует высокий риск раздела Украины. "Риск раздела очень высок, особенно если Украина совершит ошибку, согласившись на прекращение огня в нынешней ситуации: линия фронта может превратиться в стабильную границу. Что касается полезных ископаемых: я не знаю, каковы будут точные условия соглашения", - заявил Болтон в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, можно ли представить раздел Украины, при котором стратегические ресурсы страны перейдут США, а восточные районы - России. Он отметил, что его не возмущает соглашение о редкоземельных элементах или других ресурсах, однако, по его мнению, дальнейшее "принуждение" или "вымогательство" со стороны США "неприемлемо". По его словам, если Трамп продолжит себя вести подобным образом с Украиной, это подтолкнет украинцев отдалиться от США и Запада, что сблизит их с Россией. По словам экс-советника американского лидера, то, что президент США Дональд Трамп сделал в последние дни является "очень тревожным", поскольку, по его мнению, американский лидер "уступил тактическое преимущество" РФ еще до начала переговоров. "В частности, он допустил, что Украина не сможет восстановить полный суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, он исключил возможность вступления Киева в НАТО и получения достаточных гарантий безопасности", - добавил Болтон.
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сша, украина, общество
Политика, США, УКРАИНА, Общество
Экс-советник Трампа указал на "высокий риск раздела" Украины
Экс-советник Трампа Болтон указал на "высокий риск раздела" Украины
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что существует высокий риск раздела Украины.
"Риск раздела очень высок, особенно если Украина совершит ошибку, согласившись на прекращение огня в нынешней ситуации: линия фронта может превратиться в стабильную границу. Что касается полезных ископаемых: я не знаю, каковы будут точные условия соглашения", - заявил Болтон в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, можно ли представить раздел Украины, при котором стратегические ресурсы страны перейдут США, а восточные районы - России.
Он отметил, что его не возмущает соглашение о редкоземельных элементах или других ресурсах, однако, по его мнению, дальнейшее "принуждение" или "вымогательство" со стороны США "неприемлемо". По его словам, если Трамп продолжит себя вести подобным образом с Украиной, это подтолкнет украинцев отдалиться от США и Запада, что сблизит их с Россией.
По словам экс-советника американского лидера, то, что президент США Дональд Трамп сделал в последние дни является "очень тревожным", поскольку, по его мнению, американский лидер "уступил тактическое преимущество" РФ еще до начала переговоров.
"В частности, он допустил, что Украина не сможет восстановить полный суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, он исключил возможность вступления Киева в НАТО и получения достаточных гарантий безопасности", - добавил Болтон.
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