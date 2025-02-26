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USAID потратило два миллиона долларов на дизайнерские ковры на Украине - 26.02.2025, ПРАЙМ
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USAID потратило два миллиона долларов на дизайнерские ковры на Украине
USAID потратило два миллиона долларов на дизайнерские ковры на Украине - 26.02.2025, ПРАЙМ
USAID потратило два миллиона долларов на дизайнерские ковры на Украине
Агентство США по международному развитию (USAID) потратило два миллиона долларов американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:11+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) потратило два миллиона долларов американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине, сообщает журнал Federalist. Отмечается, что команда американского сенатора от Республиканской партии Джони Эрнста обнаружила целый ряд грантов USAID, финансируемых налогоплательщиками США, которые направлялись украинскому бизнесу под видом Программы конкурентоспособной экономики (CEP) и фондов инвестиций в устойчивость бизнеса. "Дизайнеры, в том числе "производитель ковров по заказу", который получил около двух миллионов долларов, и две разные линии мебели, которые получили 114 тысяч и 91 тысячу долларов соответственно, также присоединились к финансовому бешенству (USAID - ред.)", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным журнала, среди грантов USAID числились сотни тысяч долларов для других проектов на Украине, в том числе около 300 тысяч долларов на "приложение для отслеживания домашних животных", около 300 тысяч долларов - на "производителя ошейников для собак" и ещё около 109 тысяч долларов - на "производителя упаковки для кормов для домашних животных". Согласно журналу, расходами USAID, финансируемыми налогоплательщиками в США, воспользовались на Украине и компании по производству женской одежды, модные фотографы, бренды люксовой свадебной одежды и дизайнерских изделий ручной работы, в общей сложности потратив около 733 тысяч долларов. Также, как пишет Federalist, агентство выделило почти один миллион долларов для компаний по производству сувенирного печенья и кондитерских изделий и мясокомбинату на Украине (около 678 тысяч и 319 тысяч долларов соответственно). "Даже любители вкусной еды получили свою порцию американских денег. "Торговая миссия для производителя приправ" стоит налогоплательщикам примерно 94 тысячи долларов, "производитель солений" получил около 148 тысяч долларов, производитель органического кофе и чая получил около 255 тысяч долларов, виноградник получил 89 тысяч долларов, а "компания по производству традиционного фруктового чая" собрала 104 тысячи долларов", - пишет журнал. Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией".
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бизнес, usaid, украина, сша
Бизнес, USAID, УКРАИНА, США
16:11 26.02.2025
 
USAID потратило два миллиона долларов на дизайнерские ковры на Украине

Federalist: USAID потратило $2 млн налогоплательщиков на дизайнерские ковры на Украине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) потратило два миллиона долларов американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине, сообщает журнал Federalist.
Отмечается, что команда американского сенатора от Республиканской партии Джони Эрнста обнаружила целый ряд грантов USAID, финансируемых налогоплательщиками США, которые направлялись украинскому бизнесу под видом Программы конкурентоспособной экономики (CEP) и фондов инвестиций в устойчивость бизнеса.
"Дизайнеры, в том числе "производитель ковров по заказу", который получил около двух миллионов долларов, и две разные линии мебели, которые получили 114 тысяч и 91 тысячу долларов соответственно, также присоединились к финансовому бешенству (USAID - ред.)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным журнала, среди грантов USAID числились сотни тысяч долларов для других проектов на Украине, в том числе около 300 тысяч долларов на "приложение для отслеживания домашних животных", около 300 тысяч долларов - на "производителя ошейников для собак" и ещё около 109 тысяч долларов - на "производителя упаковки для кормов для домашних животных".
Согласно журналу, расходами USAID, финансируемыми налогоплательщиками в США, воспользовались на Украине и компании по производству женской одежды, модные фотографы, бренды люксовой свадебной одежды и дизайнерских изделий ручной работы, в общей сложности потратив около 733 тысяч долларов. Также, как пишет Federalist, агентство выделило почти один миллион долларов для компаний по производству сувенирного печенья и кондитерских изделий и мясокомбинату на Украине (около 678 тысяч и 319 тысяч долларов соответственно).
"Даже любители вкусной еды получили свою порцию американских денег.
"Торговая миссия для производителя приправ" стоит налогоплательщикам примерно 94 тысячи долларов, "производитель солений" получил около 148 тысяч долларов, производитель органического кофе и чая получил около 255 тысяч долларов, виноградник получил 89 тысяч долларов, а "компания по производству традиционного фруктового чая" собрала 104 тысячи долларов", - пишет журнал.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией".
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БизнесUSAIDУКРАИНАСША
 
 
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