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Путину "придется пойти на уступки", заявил Трамп
Путину "придется пойти на уступки", заявил Трамп - 26.02.2025, ПРАЙМ
Путину "придется пойти на уступки", заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T20:57+0300
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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине."Ему придется (это сделать - ред.). И я думаю, что благодаря тому, что мы победили (на выборах - ред.), этот конфликт подойдет к концу", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Он также добавил, что вопрос послевоенного размещения миротворцев на Украине, по его мнению, "решить легче всего", а самой сложной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире. "Позвольте мне сперва заключить мир. Все остальное решить будет значительно проще", - указал глава государства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого.Сам президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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дональд трамп, владимир путин, уступки, украина
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Уступки, УКРАИНА
Путину "придется пойти на уступки", заявил Трамп
Трамп: Путину "придется пойти на уступки" для достижения сделки по Украине
ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
"Ему придется (это сделать - ред.). И я думаю, что благодаря тому, что мы победили (на выборах - ред.), этот конфликт подойдет к концу", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Он также добавил, что вопрос послевоенного размещения миротворцев на Украине, по его мнению, "решить легче всего", а самой сложной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире. "Позвольте мне сперва заключить мир. Все остальное решить будет значительно проще", - указал глава государства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого.
Трамп воздержался от того, чтобы назвать Путина "диктатором"
Сам президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".