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Кеннеди-младший приостановил разработку новой вакцины от COVID в США - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Кеннеди-младший приостановил разработку новой вакцины от COVID в США
Кеннеди-младший приостановил разработку новой вакцины от COVID в США - 26.02.2025, ПРАЙМ
Кеннеди-младший приостановил разработку новой вакцины от COVID в США
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт-Кеннеди младший на три месяца приостановил действие контракта с биотехнологической компанией Vaxart,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T13:46+0300
2025-02-26T13:46+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт-Кеннеди младший на три месяца приостановил действие контракта с биотехнологической компанией Vaxart, занимавшейся созданием новой вакцины от COVID-19, сообщает телеканал Fox News. Как сообщает телеканал, создание новой вакцины от COVID было частью инициативы администрации предыдущего президента США Джо Байдена, на ее разработку было выделено примерно 460 миллионов долларов, а на предварительное исследование, связанное с вакциной, - 240 миллионов долларов. "Кеннеди-младший приостановил действие многомиллионного контракта администрации Байдена по созданию новой вакцины от COVID-19... Кеннеди издал указ о приостановки действия контракта... с американской биотехнологической компанией Vaxart Inc., которая занимается разработкой новой вакцины", - говорится в сообщении Fox News. Телеканал отмечает, что указ о приостановке действия контракта был издан незадолго до запланированного начала клинических испытаний вакцины, в которых собрались принять участие 10 тысяч человек. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов, говорил в разное время кандидат.
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технологии, бизнес, fox news, сша
Экономика, Технологии, Бизнес, Fox News, США
13:46 26.02.2025
 
Кеннеди-младший приостановил разработку новой вакцины от COVID в США

Fox News: Кеннеди-младший приостановил разработку новой вакцины от COVID в США

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВакцинация от коронавируса в Симферополе
Вакцинация от коронавируса в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт-Кеннеди младший на три месяца приостановил действие контракта с биотехнологической компанией Vaxart, занимавшейся созданием новой вакцины от COVID-19, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщает телеканал, создание новой вакцины от COVID было частью инициативы администрации предыдущего президента США Джо Байдена, на ее разработку было выделено примерно 460 миллионов долларов, а на предварительное исследование, связанное с вакциной, - 240 миллионов долларов.
"Кеннеди-младший приостановил действие многомиллионного контракта администрации Байдена по созданию новой вакцины от COVID-19... Кеннеди издал указ о приостановки действия контракта... с американской биотехнологической компанией Vaxart Inc., которая занимается разработкой новой вакцины", - говорится в сообщении Fox News.
Телеканал отмечает, что указ о приостановке действия контракта был издан незадолго до запланированного начала клинических испытаний вакцины, в которых собрались принять участие 10 тысяч человек.
Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов, говорил в разное время кандидат.
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