https://1prime.ru/20250226/vaktsina-855272389.html
Россия увеличила производство вакцин от болезней птиц в 2,3 раза
Россия увеличила производство вакцин от болезней птиц в 2,3 раза - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила производство вакцин от болезней птиц в 2,3 раза
Производство живых вакцин против болезней птиц в России в 2024 году составило почти 13,1 миллиарда доз, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, следует из... | 26.02.2025, ПРАЙМ
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ВЛАДИМИР, 26 фев - ПРАЙМ. Производство живых вакцин против болезней птиц в России в 2024 году составило почти 13,1 миллиарда доз, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, следует из презентации заместителя директора ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ВНИИЗЖ) Ильи Чвалы. Согласно материалам, представленным на международной конференции ветеринарных врачей птицефабрик РФ и стран СНГ, в минувшем году в России было произведено 13,075 миллиарда доз живых вакцин от болезней птиц против 5,565 миллиарда доз в 2023 году и 4,094 миллиарда в 2022 году. "Всего 215 наименований наш ассортимент, то, что мы выпускаем на постоянной основе: 91 биовакцина, 2 разбавителя к ним, 120 диагностических наборов. Если же говорить о вакцинах, то главное ядро этого портфеля занимают вакцины для птиц и это 43 вакцины. Свиноводство - 16 наименований, скотоводство - 21", - рассказал Чвала, выступая на конференции. Он также отметил, что в последние три года в линейке ВНИИЗЖ появились вакцины для мелких домашних животных - собак и кошек, на сегодняшний день это девять вакцин, в том числе против бешенства. Общий объем производства вакцин для животных, согласно данный ФГБУ, в 2024 году в России составил 32,45 миллиарда доз, а импорт - 15,5 миллиарда доз. При этом в 2023 году импорт был на уровне 19,41 миллиарда доз и занимал 51% рынка. Экспорт вакцин ВНИИЗЖ в 2023-2024 годах осуществлялся в 26 стран, в том числе в Саудовскую Аравию, Казахстан, Азербайджан, Египет и другие, добавляется в презентации.
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, СНГ, КАЗАХСТАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Россия увеличила производство вакцин от болезней птиц в 2,3 раза
ВНИИЗЖ: Россия в 2024 году нарастила выпуск вакцин от болезней птиц в 2,3 раза
ВЛАДИМИР, 26 фев - ПРАЙМ. Производство живых вакцин против болезней птиц в России в 2024 году составило почти 13,1 миллиарда доз, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, следует из презентации заместителя директора ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ВНИИЗЖ) Ильи Чвалы.
Согласно материалам, представленным на международной конференции ветеринарных врачей птицефабрик РФ и стран СНГ, в минувшем году в России было произведено 13,075 миллиарда доз живых вакцин от болезней птиц против 5,565 миллиарда доз в 2023 году и 4,094 миллиарда в 2022 году.
"Всего 215 наименований наш ассортимент, то, что мы выпускаем на постоянной основе: 91 биовакцина, 2 разбавителя к ним, 120 диагностических наборов. Если же говорить о вакцинах, то главное ядро этого портфеля занимают вакцины для птиц и это 43 вакцины. Свиноводство - 16 наименований, скотоводство - 21", - рассказал Чвала, выступая на конференции.
Он также отметил, что в последние три года в линейке ВНИИЗЖ появились вакцины для мелких домашних животных - собак и кошек, на сегодняшний день это девять вакцин, в том числе против бешенства.
Общий объем производства вакцин для животных, согласно данный ФГБУ, в 2024 году в России составил 32,45 миллиарда доз, а импорт - 15,5 миллиарда доз. При этом в 2023 году импорт был на уровне 19,41 миллиарда доз и занимал 51% рынка. Экспорт вакцин ВНИИЗЖ в 2023-2024 годах осуществлялся в 26 стран, в том числе в Саудовскую Аравию, Казахстан, Азербайджан, Египет и другие, добавляется в презентации.
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