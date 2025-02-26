https://1prime.ru/20250226/valyuty-855280745.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 февраля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 февраля - 26.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 февраля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,32 копейки, до 11,737 рубля, курс доллара - на 70,39 копейки, до 85,9279 рубля,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,32 копейки, до 11,737 рубля, курс доллара - на 70,39 копейки, до 85,9279 рубля, курс евро - на 75,77 копейки, до 90,1826 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 февраля
ЦБ: официальный курс юаня на четверг - 11,74, доллара - 85,93, евро - 90,18 руб
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 6,32 копейки, до 11,737 рубля, курс доллара - на 70,39 копейки, до 85,9279 рубля, курс евро - на 75,77 копейки, до 90,1826 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Банки в России в январе увеличили чистую прибыль к декабрю в 1,5 раза
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.