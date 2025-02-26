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МИД выразил надежду на улучшение выдачи виз делегациям из России в ООН - 26.02.2025, ПРАЙМ
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МИД выразил надежду на улучшение выдачи виз делегациям из России в ООН
МИД выразил надежду на улучшение выдачи виз делегациям из России в ООН - 26.02.2025, ПРАЙМ
МИД выразил надежду на улучшение выдачи виз делегациям из России в ООН
Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:24+0300
2025-02-26T17:35+0300
россия
сша
оон
выдача виз
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ЖЕНЕВА, 26 фев – ПРАЙМ. Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала администрация экс-лидера Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. В октябре 2024 года Вершинин заявил, что несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН. "В эпоху администрации Байдена, к сожалению, мы сталкивались с совершенно недопустимыми случаями задержки или даже невыдачи виз для российских представителей, которые направлялись на международные ооновские мероприятия. Мы считаем, что это недопустимо. Вопрос об этом мы ставили и будем ставить. Надеемся на улучшение к лучшему (при новой администрации США – ред.)", - сказал он. Вершинин добавил, что США, как страна, в которой находится и размещена штаб-квартира ООН, имеет чёткие обязательства, которые она взяла перед ООН в соответствии с имеющимися договоренностями. "Эти обязательства предусматривают, естественно, выдачу виз и уважение работы всех дипломатических миссий", - уточнил дипломат. На минувшей неделе американские сенаторы-республиканцы предложили США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк.
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россия, сша, оон, выдача виз
РОССИЯ, США, ООН, выдача виз
17:24 26.02.2025 (обновлено: 17:35 26.02.2025)
 
МИД выразил надежду на улучшение выдачи виз делегациям из России в ООН

МИД: Москва надеется на улучшение выдачи виз делегациям из РФ в ООН при Трампе

© Фото : UN Photo/Loey FelipeСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
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ЖЕНЕВА, 26 фев – ПРАЙМ. Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала администрация экс-лидера Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
В октябре 2024 года Вершинин заявил, что несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН.
"В эпоху администрации Байдена, к сожалению, мы сталкивались с совершенно недопустимыми случаями задержки или даже невыдачи виз для российских представителей, которые направлялись на международные ооновские мероприятия. Мы считаем, что это недопустимо. Вопрос об этом мы ставили и будем ставить. Надеемся на улучшение к лучшему (при новой администрации США – ред.)", - сказал он.
Вершинин добавил, что США, как страна, в которой находится и размещена штаб-квартира ООН, имеет чёткие обязательства, которые она взяла перед ООН в соответствии с имеющимися договоренностями.
"Эти обязательства предусматривают, естественно, выдачу виз и уважение работы всех дипломатических миссий", - уточнил дипломат.
На минувшей неделе американские сенаторы-республиканцы предложили США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Заманчивая перспектива: США готовят для России "величайший подарок"
11:22
 
РОССИЯСШАООНвыдача виз
 
 
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