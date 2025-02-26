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МИД выразил надежду на улучшение выдачи виз делегациям из России в ООН

МИД выразил надежду на улучшение выдачи виз делегациям из России в ООН - 26.02.2025, ПРАЙМ

МИД выразил надежду на улучшение выдачи виз делегациям из России в ООН

Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T17:24+0300

2025-02-26T17:24+0300

2025-02-26T17:35+0300

россия

сша

оон

выдача виз

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ЖЕНЕВА, 26 фев – ПРАЙМ. Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала администрация экс-лидера Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. В октябре 2024 года Вершинин заявил, что несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН. "В эпоху администрации Байдена, к сожалению, мы сталкивались с совершенно недопустимыми случаями задержки или даже невыдачи виз для российских представителей, которые направлялись на международные ооновские мероприятия. Мы считаем, что это недопустимо. Вопрос об этом мы ставили и будем ставить. Надеемся на улучшение к лучшему (при новой администрации США – ред.)", - сказал он. Вершинин добавил, что США, как страна, в которой находится и размещена штаб-квартира ООН, имеет чёткие обязательства, которые она взяла перед ООН в соответствии с имеющимися договоренностями. "Эти обязательства предусматривают, естественно, выдачу виз и уважение работы всех дипломатических миссий", - уточнил дипломат. На минувшей неделе американские сенаторы-республиканцы предложили США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк.

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россия, сша, оон, выдача виз