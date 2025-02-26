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"Финуслуги" рассказали, какие вклады больше всего нравятся россиянам - 26.02.2025, ПРАЙМ
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"Финуслуги" рассказали, какие вклады больше всего нравятся россиянам
"Финуслуги" рассказали, какие вклады больше всего нравятся россиянам - 26.02.2025, ПРАЙМ
"Финуслуги" рассказали, какие вклады больше всего нравятся россиянам
Маркетплейс "Финуслуги", входящий в группу Московской биржи, фиксирует интерес россиян к более долгосрочным вкладам – средства перетекают из трех- и... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T18:11+0300
2025-02-26T18:12+0300
экономика
финуслуги
банковские вклады
россияне
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Маркетплейс "Финуслуги", входящий в группу Московской биржи, фиксирует интерес россиян к более долгосрочным вкладам – средства перетекают из трех- и шестимесячных вкладов во вклады сроком девять и двенадцать месяцев, сказал руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса "Финуслуги" Московской биржи Глеб Юрченков. "Ставки по вкладам начали ползти вниз, ключевая ставка замерла, по инфляции тоже слышны позитивные новости - то есть это то, как слышит обыватель… Это вынуждает инвестора искать какие-то альтернативы, удлинять свои вклады. По данным платформы "Финуслуги", депозиты на платформе начинают удлиняться и по количеству у нас стало больше депозитов на 9 и 12 месяцев, и в деньгах объем тоже больше уходит на эти сроки", - отметил он, выступая на конференции. "Если смотреть на наши цифры, то видно, что есть перекосы вкладов на один месяц – но это связано с нашей активностью, у нас есть один вклад под 30% годовых…, но если посмотреть на деньги, то видим, что из 4,5 пунктов, которые утекли из трех– и шестимесячных вкладов, большая часть ушла именно во вклады на 12 месяцев. Можно утверждать, что люди пытаются зафиксировать ставку на подольше", - добавил он. Как следует из презентации, "Финуслуги" зафиксировали на 23 февраля относительно показателя на 31 декабря рост доли вкладов в штуках на срок 9 месяцев – на 1,45 процентного пункта, на 12 месяцев – 1,78 процентного пункта, на срок – 1 месяц – на 1,32 процентного пункта, при этом на сроки три месяца произошло снижение на 2,16 процентного пункта, на 6 месяцев – на 2,49 процентного пункта. В деньгах за тот же период также произошел рост доли вкладов на срок 9 месяцев – на 0,94 процентных пункта, на 12 месяцев – 2,99 процентных пункта, при этом на сроки три месяца произошло снижение на 1,31 процентного пункта, на 6 месяцев – на 1,48 процентного пункта, на срок – 1 месяц – на 1,42 процентного пункта. "С начала года инвесторы стали проявлять достаточно активно интерес к другим продуктам на рынке. Это биржевые паи (без денежного рынка), туда притекло порядка 18,5 миллиарда рублей (за период с 31 декабря – по 21 февраля – ред.), в акции – 56,3 миллиарда рублей. Это скорректировано на индекс Московской биржи, чтобы было реально понятно, сколько это новых денег, а не увеличение стоимости во владении. И порядка 200 миллиардов рублей в облигации, но здесь включен рост стоимости", - отметил он.
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финуслуги, банковские вклады, россияне
Экономика, финуслуги, банковские вклады, россияне
18:11 26.02.2025 (обновлено: 18:12 26.02.2025)
 
"Финуслуги" рассказали, какие вклады больше всего нравятся россиянам

"Финуслуги" фиксируют интерес россиян к более долгосрочным вкладам

Вклады населения в банках московского региона в апреле выросли на 2,5%
Вклады населения в банках московского региона в апреле выросли на 2,5%
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Маркетплейс "Финуслуги", входящий в группу Московской биржи, фиксирует интерес россиян к более долгосрочным вкладам – средства перетекают из трех- и шестимесячных вкладов во вклады сроком девять и двенадцать месяцев, сказал руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса "Финуслуги" Московской биржи Глеб Юрченков.
"Ставки по вкладам начали ползти вниз, ключевая ставка замерла, по инфляции тоже слышны позитивные новости - то есть это то, как слышит обыватель… Это вынуждает инвестора искать какие-то альтернативы, удлинять свои вклады. По данным платформы "Финуслуги", депозиты на платформе начинают удлиняться и по количеству у нас стало больше депозитов на 9 и 12 месяцев, и в деньгах объем тоже больше уходит на эти сроки", - отметил он, выступая на конференции.
"Если смотреть на наши цифры, то видно, что есть перекосы вкладов на один месяц – но это связано с нашей активностью, у нас есть один вклад под 30% годовых…, но если посмотреть на деньги, то видим, что из 4,5 пунктов, которые утекли из трех– и шестимесячных вкладов, большая часть ушла именно во вклады на 12 месяцев. Можно утверждать, что люди пытаются зафиксировать ставку на подольше", - добавил он.
Как следует из презентации, "Финуслуги" зафиксировали на 23 февраля относительно показателя на 31 декабря рост доли вкладов в штуках на срок 9 месяцев – на 1,45 процентного пункта, на 12 месяцев – 1,78 процентного пункта, на срок – 1 месяц – на 1,32 процентного пункта, при этом на сроки три месяца произошло снижение на 2,16 процентного пункта, на 6 месяцев – на 2,49 процентного пункта.
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В деньгах за тот же период также произошел рост доли вкладов на срок 9 месяцев – на 0,94 процентных пункта, на 12 месяцев – 2,99 процентных пункта, при этом на сроки три месяца произошло снижение на 1,31 процентного пункта, на 6 месяцев – на 1,48 процентного пункта, на срок – 1 месяц – на 1,42 процентного пункта.
"С начала года инвесторы стали проявлять достаточно активно интерес к другим продуктам на рынке. Это биржевые паи (без денежного рынка), туда притекло порядка 18,5 миллиарда рублей (за период с 31 декабря – по 21 февраля – ред.), в акции – 56,3 миллиарда рублей. Это скорректировано на индекс Московской биржи, чтобы было реально понятно, сколько это новых денег, а не увеличение стоимости во владении. И порядка 200 миллиардов рублей в облигации, но здесь включен рост стоимости", - отметил он.
 
Экономикафинуслугибанковские вкладыроссияне
 
 
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