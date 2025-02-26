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Российские военные создали на харьковском направлении "подземный город" - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Российские военные создали на харьковском направлении "подземный город"
Российские военные создали на харьковском направлении "подземный город" - 26.02.2025, ПРАЙМ
Российские военные создали на харьковском направлении "подземный город"
Военнослужащие группировки войск "Север" создали на одном из участков харьковского направления "подземный город" для отдыха и подготовки к новым боевым задачам, | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T07:41+0300
2025-02-26T07:41+0300
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Военнослужащие группировки войск "Север" создали на одном из участков харьковского направления "подземный город" для отдыха и подготовки к новым боевым задачам, а на входах разместили ловушки на случай атаки противника, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" создали потайные подземные коммуникации на линии боевого соприкосновения. В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения. Здесь же производят ротацию подразделений", - говорится в сообщении. Отмечается, что "подземный город" бойцы возводили в промежутках между боевыми задачами, чаще всего - под покровом ночи. На глубине нескольких метров они разместили жилые комнаты, провели электричество и необходимые коммуникации. Строители учли и возможность атаки противника, поэтому на основных входах поставили ловушки и сделали сеть скрытых выходов из каждого жилого помещения. Помимо подготовки и дооснащения, российские военные используют подземный город, чтобы в спокойной обстановке разбирать ситуации, зафиксированные объективным контролем при выполнении боевых задач. "Благодаря позициям, скрытым от глаз противника, военнослужащие способны незаметно атаковать взводные опорные пункты, проводить эффективные штурмовые вылазки, разведку и ротацию в любое время суток", - рассказали в МО РФ. В ведомстве добавили, что штурмовики "Севера" каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований, штурмуют и закрепляются на освобожденных территориях, оттесняют противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
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общество , россия, рф, москва, минобороны рф, всу
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Минобороны РФ, ВСУ
07:41 26.02.2025
 
Российские военные создали на харьковском направлении "подземный город"

Минобороны сообщило о создании на харьковском направлении "подземного города"

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Военнослужащие группировки войск "Север" создали на одном из участков харьковского направления "подземный город" для отдыха и подготовки к новым боевым задачам, а на входах разместили ловушки на случай атаки противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" создали потайные подземные коммуникации на линии боевого соприкосновения. В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения. Здесь же производят ротацию подразделений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "подземный город" бойцы возводили в промежутках между боевыми задачами, чаще всего - под покровом ночи. На глубине нескольких метров они разместили жилые комнаты, провели электричество и необходимые коммуникации. Строители учли и возможность атаки противника, поэтому на основных входах поставили ловушки и сделали сеть скрытых выходов из каждого жилого помещения.
Помимо подготовки и дооснащения, российские военные используют подземный город, чтобы в спокойной обстановке разбирать ситуации, зафиксированные объективным контролем при выполнении боевых задач.
"Благодаря позициям, скрытым от глаз противника, военнослужащие способны незаметно атаковать взводные опорные пункты, проводить эффективные штурмовые вылазки, разведку и ротацию в любое время суток", - рассказали в МО РФ.
В ведомстве добавили, что штурмовики "Севера" каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований, штурмуют и закрепляются на освобожденных территориях, оттесняют противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
 
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