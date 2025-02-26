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ВС России заявили о подготовке ВСУ к отступлению в Курской области - 26.02.2025, ПРАЙМ
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ВС России заявили о подготовке ВСУ к отступлению в Курской области
ВС России заявили о подготовке ВСУ к отступлению в Курской области - 26.02.2025, ПРАЙМ
ВС России заявили о подготовке ВСУ к отступлению в Курской области
Группировка ВСУ готовится к отступлению на оккупированных территориях Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T00:02+0300
2025-02-26T00:02+0300
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КУРСК, 25 фев – ПРАЙМ. Группировка ВСУ готовится к отступлению на оккупированных территориях Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях", - сказал собеседник. Он добавил, что из-за активной работы ВС РФ украинские военные столкнулись с серьезными логистическими проблемами. Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в курской Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа, сообщили накануне РИА Новости в российской группировке войск "Север". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.
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россия, общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, минобороны рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
00:02 26.02.2025
 
ВС России заявили о подготовке ВСУ к отступлению в Курской области

Группировка ВСУ готовится к отступлению в Курской области

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КУРСК, 25 фев – ПРАЙМ. Группировка ВСУ готовится к отступлению на оккупированных территориях Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях", - сказал собеседник.
Он добавил, что из-за активной работы ВС РФ украинские военные столкнулись с серьезными логистическими проблемами.
Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в курской Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа, сообщили накануне РИА Новости в российской группировке войск "Север".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУВС РФМинобороны РФ
 
 
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