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ВС России заявили о подготовке ВСУ к отступлению в Курской области

ВС России заявили о подготовке ВСУ к отступлению в Курской области - 26.02.2025, ПРАЙМ

ВС России заявили о подготовке ВСУ к отступлению в Курской области

Группировка ВСУ готовится к отступлению на оккупированных территориях Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:02+0300

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КУРСК, 25 фев – ПРАЙМ. Группировка ВСУ готовится к отступлению на оккупированных территориях Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях", - сказал собеседник. Он добавил, что из-за активной работы ВС РФ украинские военные столкнулись с серьезными логистическими проблемами. Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в курской Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа, сообщили накануне РИА Новости в российской группировке войск "Север". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.

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россия, общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, минобороны рф